Die Jüngsten singen gegen den Sturm an

Der Weihnachtsmarkt in Ensingen: Seit Jahren ist er nicht mehr aus dem kommunalen Leben wegzudenken. Wenige Tage vor Heilig Abend lädt er dazu ein, sich zwischen all den Ständen von der adventlich angehauchten Stimmung inspirieren zu lassen. Daran konnte gestern selbst das nasskalte Wetter nichts ändern.

Ensingen (sf). Da können die äußeren Umstände noch so widrig sein: Davon lassen sich die Ensinger ihren traditionellen Weihnachtsmarkt doch nicht verderben. Ganz im Gegenteil. Da sangen zum Auftakt schon die Jüngsten inbrünstig gegen Sturm und Regen an: „Lasst uns froh und munter sein“. Es war im übertragenen Sinne auch so etwas, wie das Motto an diesem Tag, dem sich auch Petrus – zumindest ein bisschen – beugen musste, schließlich ließ der Regen am Mittag nach.

Der Posaunenchor der evangelisch-methodistischen Kirche spielte eine knappe Stunde nach der Eröffnung zwar ebenfalls unter freiem Himmel, war da aber bereits „im Trockenen“. Der Regen hatte aufgehört. Doch auch zuvor, bei kühlem Nass, war die Stimmung schon gut.

29 Teilnehmer waren gemeldet, drei haben zwar kurzfristig abgesagt, weil sie beispielsweise gesundheitsbedingt passen mussten. Nichtsdestotrotz bot sich das gewohnt stimmungsvolle, weil vorweihnachtlich-inspirierende Bild zwischen all den Ständen.

Übrigens nicht nur draußen: Wem es da mal zu kalt wurde, der konnte sich nicht nur in der Bücherei, sondern auch in der Kelter oder in der Kirche aufwärmen – mit Blick auf die dort gezeigten, liebevoll gearbeiteten Kunsthandwerke.

Weihnachtsstimmung, das hat man in Ensingen gestern besonders gut beobachten können, hat eben nicht nur mit dem Wetter zu tun, sondern ist zum einen immer auch eine innere Einstellung, zum anderen aber auch der zwischenmenschliche Umgang, das Miteinander, wenn man dem anderen hilft und sich gegenseitig unterstützt. Wie nicht zuletzt beim Aufbau der Fall: Es war nämlich gar nicht so leicht, die Zelte aufzustellen – bei den starken Windböen, die durch das Dorfzentrum jagten, verriet Ortsvorsteher Werner Rohloff bei seiner Begrüßung, als er von „erschwerten Bedingungen“ an diesem Vormittag sprach.

Den Besuchern hatte er dennoch zugerufen, sich „nicht vom Wetter irritieren“ zu lassen. Schließlich hatte der Weihnachtsmarkt neben all den Ausstellern und Essenständen auch ein buntes Rahmenprogramm zu bieten. Unter anderem sorgten die Bläserklasse der Grundschule Ensingen, die Jungbläser des Posaunenchors, sowie die Schüler- und Jugendkapelle des Musikvereins für die passende musikalische Untermalung.

Am späten Nachmittag schaute zudem der Nikolaus vorbei – begrüßt von den Kindern des Kindergartens.