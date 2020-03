Die Helfer bleiben auch im Falle einer Ausgangssperre erreichbar

Vaihingen (mib/red). Wegen der Corona-Pandemie hat die Diakonische Bezirksstelle (DBS) Vaihingen in der vergangenen Woche den Lebensmittelverkauf im Tafelladen vorläufig eingestellt und schränkt auch den weiteren Kundenkontakt so weit wie möglich ein (die VKZ hat berichtet). „Diese Entscheidung wurde nach vielen Überlegungen in Besonnenheit und Verantwortung für alle Beteiligten (für die Kunden und für die ehrenamtlichen Mitarbeiter) getroffen“, betont nochmals Geschäftsführerin Andrea Magenau. „Allerdings ist es mir wichtig zu informieren, dass die Diakonische Bezirksstelle nach wie vor für Menschen in Not da ist. Wir haben für viele Bereiche telefonische Sprechzeiten eingeführt und sind nach wie vor täglich präsent. Wir führen viele Telefongespräche, finden mit Betroffenen in Not auch unbürokratische Lösungen und nutzen alle Möglichkeiten, die uns derzeit zur Verfügung stehen. Der einzige Schritt der notwendig ist, ist dass die Menschen, die sich in einer Notsituationen befinden, mit uns Kontakt aufnehmen. Aber auch Nachbarn, Freunde, Angehörige können sich bei uns melden, wenn sie das Gefühl haben, jemand braucht Unterstützung, schafft es aber nicht, zum Beispiel selbst anzurufen. Eine große Angst unserer Klienten ist es, dass wir bei einer Ausgangssperre unsere Bezirksstelle völlig schließen müssen. Aber auch wenn eine Ausgangssperre ausgerufen werden sollte, werden wir nach wie vor erreichbar sein.“

Folgende Notfallbereitschaften hat die Diakonische Bezirksstelle eingerichtet:

Sozial- und Lebensberatung für sozialrechtliche Fragen, bei Fragen rund um Schwangerschaft, bei persönlichen Problemen, Krisen oder Konflikten. Telefonische Sprechzeiten: dienstags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr sowie donnerstags zwischen 9 und 11 Uhr. Petra Rapp, Telefon 0 70 42 / 93 04 31 oder E-Mail: rapp@diakonie-vaihingen.de, und Andrea Magenau, Telefon 0 70 42 / 93 04 11 oder E-Mail: magenau@diakonie-vaihingen.de.

Kurberatung für Vermittlung von Mütterkuren und Mutter/Vater-Kind-Kuren. Michaela Siems, Telefon 0 70 42 / 93 04 30 oder E-Mail: siems@diakonie-vaihingen.de.

Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Telefonische Sprechzeiten: dienstags und donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr. Heidelinde Finkbeiner-Knapp, Telefon 0 70 42 / 93 04 20.

Schuldnerberatung der DBS. Heike Krieg ist in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags erreichbar. Telefon 0 70 42 / 93 04 12 oder E-Mail: krieg@diakonie-vaihingen.de.

Die Schuldnerberatung des Kreisdiakonieverbandes (KDV) hat Telefonsprechstunde montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Verwaltung und Anmeldung unter Telefon 0 70 42 /93 04 34, Karin Franzke ist unter 0 70 42 / 93 04 32 erreichbar.

Suchthilfe. Außensprechstunde der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (PSB) Kornwestheim. Christine Schiller, Telefon 0 71 54 / 8 05 97 50.

Hilfesuchende können stets auch eine Nachricht mit ihrer Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Die Mitarbeiter rufen sie dann zurück.

Nicht stattfinden können derzeit folgende Angebote: die Freundeskreise für die Suchtkrankenhilfe in Vaihingen und Sachsenheim, das Kontaktstüble, das Café Mittendrin des Sozialpsychiatrischen Dienstes Ludwigsburg, das Trauercafé und der Tafelladen einschließlich Tafelcafé und des Büros für die Tafelausweise.