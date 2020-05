Die „Gentleman“ bitten auf den Verkehrsübungsplatz

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Das Programm steht und am Mittwoch (27. Mai) um 20 Uhr beginnt der Online-Verkauf der Tickets unter www.openairkino-bw.de. Vom 2. bis 6. Juni heißt es auf dem Vaihinger Verkehrsübungsplatz im Egelsee Auto-Kultur-Kino. Es gibt eine Mischung aus Autokino und den Auftritt von Künstlern (die VKZ berichtete).

Egal, ob Autokino oder Comedy oder Gesang – der Ton kommt dabei direkt ins Auto. „Die Bundesnetzagentur hat ein mündliches Go für die Veranstaltungsfrequenzen gegeben“, sagt Michael Eisinger, der mit seiner Firma Media-World Veranstalter ist. Über FM-Transmitter wird der Ton von der Leinwand direkt ins Autoradio übertragen. Eisinger: „Das gibt dann einen richtig guten Ton, auch mit Surround-Effekten.“

Derzeit ist das Equipment für die Veranstaltung auf dem Egelsee noch in Bad Saulgau. Hier läuft das Autokino bis Samstag, am Pfingstsonntag wird dann in Vaihingen aufgebaut. Damit ist am Pfingstmontag auch ein ökumenischer Gottesdienst möglich (wir werden noch berichten).

Zwischen 100 und 150 Auto finden im Egelsee Platz. Die Stellplätze werden zugewiesen. Autos über 1,80 Meter Höhe stehen grundsätzlich in der letzten Reihe, auch SUVs werden seitlich oder hinten platziert. Ab 20 Uhr ist Einlass auf den Verkehrsübungsplatz (Zufahrt beim Verkehrswachthaus). Die Veranstaltungen beginnen dann gegen 21.30 Uhr.

Start ist am Dienstag (2. Juni) mit dem Film „The Gentleman“. Smart, knallhart und mit genialem Gespür fürs Geschäft hat sich der Exil-Amerikaner Mickey Pearson über die Jahre ein millionenschweres Marihuana-Imperium in London aufgebaut und exportiert feinsten Stoff nach ganz Europa. Doch Mickey will aussteigen, endlich mehr Zeit mit seiner Frau Rosalind verbringen und auf legalem Weg das Leben in Londons höchsten Kreisen genießen. Ein Käufer für die landesweit verteilten Hanf-Plantagen muss her. Der exzentrische Milliardär Matthew Berger bietet eine hohe Summe, will jedoch Garantien sehen. Und das ausgerechnet in dem Moment, in dem sämtliche Groß- und Kleinkriminellen der Stadt Wind von Mickeys Plänen bekommen haben. Während Mickeys rechte Hand Ray seinem Boss den gröbsten Ärger vom Hals hält, überbieten sich alle Beteiligten mit Tricks, Bestechung, Erpressung und anderen fiesen Täuschungen und lösen eine folgenschwere Lawine aus.

Am Mittwoch (3. Juni) ist „Über Grenzen“ zu sehen. Mit 64 Jahren setzt sich Margot zum ersten Mal auf ein Motorrad – und fährt einfach los: Vom Werra-Meißner-Kreis aus 117 Tage und 18 046 Kilometer lang mit der 125er Reiseenduro durch Zentralasien. Margot überquert so nicht nur nur die Grenzen von 18 Ländern, sondern auch die zwischenmenschlichen von fremder Sprache und Kultur – und vor allem ihre eigenen. Ganz allein unterwegs auf einem kleinen Motorrad, über die Wolga und das Pamir-Gebirge, durch Tadschikistan und den Iran. Ein Höhepunkt der Reise ist der Pamir Highway, die zweithöchst gelegene Fernstraße der Welt. Mit insgesamt 1252 Kilometer schafft der Pamir Highway eine Verbindung zwischen der kirgisischen Stadt Osch und der Hauptstadt Tadschikistans Dushanbe und überquert auf seinem höchsten Punkt den Ak-Baital-Pass mit 4655 Höhenmetern. Einzigartige Berglandschaften, faszinierende Zeugnisse einer langen Geschichte und die unübertroffene Gastfreundschaft der Menschen begeistern den Abenteurer unterwegs mit Ausblicken und Einblicken, Begegnungen und Erlebnissen, die man sich aus der Ferne kaum hätte vorstellen können. Margots Reise wurde begleitet von den Dokumentarfilmern Johannes Meier (Kassel) und Paul Hartmann (Eschwege). In Kirgisistan, Tadschikistan und dem Iran fingen sie die Höhepunkte der Reise mit ihren härtesten Herausforderungen, schönsten Landschaften und dramatischsten Wendepunkten in atemberaubenden Filmsequenzen ein. Auf den übrigen Wegstrecken filmte die Protagonistin selbst mit Handy und GoPro. Mit „Über Grenzen“ ist so ein mitreißend authentischer Reisefilm entstanden, der nicht nur durch außergewöhnliche Landschaftsaufnahmen, sondern vor allem durch die Nähe zur Reisenden selbst und ihr ehrliches Erleben berührt.

Am Donnerstag (4. Mai) ist Mirja Regensburg zu Gast – ein Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians. Sie macht Stand-up Comedy, singt und improvisiert. Nach dem großen Erfolg ihres ersten Soloprogramms „Mädelsabend – Jetzt auch für Männer“ folgt nun Mirja’s zweiter Streich: „Im nächsten Leben werd ich Mann!“ Jetzt sind die Männer dran! Im positiven Sinn! Die neue Show ist eine kleine Hommage an das vermeintlich „starke“ Geschlecht und ein kleiner Leitfaden, wie Frau sich nicht allzu ernst nimmt. Bekannt ist die erfolgreiche Komikerin und Erfinderin der Muffin-Jeans („wenn der Teig oben so über’s Bündchen quillt“) aus der ARD-Sendung „Ladies Night“, dem Quatsch Comedy Club und durch ihre Radio Comedy bei Radio Regenbogen oder Hitradio FFH. Die Kölnerin mit nordhessischem Migrationshintergrund gewinnt die Herzen ihrer Fans mit ihrer authentischen, fröhlichen Art und verblüfft durch schonungslose Ehrlichkeit.

Am Freitag (5. Juni) gibt es den Film „Bad Boys“. Draufgänger Mike Lowrey (Will Smith) und sein Partner Marcus Burnett (Martin Lawrence) stehen immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard (Joe Pantoliano) nach wie vor mit Missionen zur Weißglut, die in Destruktionsorgien enden. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job (und seinem flotten Schlitten) verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreis seiner Liebsten verbringen will – anstatt sich Hals über Kopf von einer waghalsigen Mission in die nächste zu stürzen. Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, so dass den beiden nichts anderes übrig bleibt, als Jagd auf dessen Angreifer (Jacob Scipio) zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt und alles in seiner Macht stehende tut, um die Befehle seiner Mutter (Kate del Castillo) erfolgreich auszuführen. Und die will vor allem eines: den Tod von Mike Lowrey.

Pünktlich zum Wochenende gastiert am Samstag (6. Juni) die A-Cappella-Gruppe Anders aus Freiburg in Vaihingen. Anders macht Popmusik auf Deutsch – und das ohne Instrumente. Johannes Berning, Adrian Goldner, Johannes Jäck, Moritz Nautscher und Fabian Weithoff zeigen, dass moderner A-cappella-Gesang mehr sein kann als instrumentennachahmende Coverhits oder nostalgische Lieder über einen Kaktus auf dem Balkon. Stattdessen schreiben die Freiburger ihre Songs lieber selbst. Auf charmante Weise nehmen die fünf Herren ihr Publikum dabei mit auf eine musikalische Sightseeingtour durch ihr Studentenleben. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten. Und wer die fünf Sänger hört, hat schnell den einen oder anderen Ohrwurm im Kopf. Eingängige Melodien und smarte Texte gepaart mit Augenzwinkern und ehrlicher Selbstironie, so lautet das Credo der Band. Es geht um Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und all die anderen Dinge, die einen so beschäftigen, wenn man jung ist, Musik liebt und den Glauben daran hat, dass die beste Zeit noch vor einem liegt. Neben zahlreichen Auftritten als Vorband von Revolverheld, gewann Anders im Juli 2019 beim renommierten internationalen Vokalfestival vokal.total in Graz den 1. Preis in der Pop-Competition und sorgten beim Publikum für Standing Ovations.

Geplant ist am Freitag und Samstag möglicherweise noch eine Spätvorstellung. In Planung ist auch, dass die Bühne auf dem Verkehrsübungsplatz stehen bleibt und so vom 11. bis 14. Juni Konzerte von Bands stattfinden können. Veranstalter wäre dann die Verkehrswacht.

Für einen Autostellplatz müssen immer zwei Tickets erworben werden, Rücksitzplätze sind einzeln verfügbar und wegen der eingeschränkten Sicht im Preis reduziert. Die Liveveranstaltungen werden per Übertragung auf die Kinoleinwand projiziert, so dass eine Sicht auf den/die Künstler aus jeder Position gegeben ist.

Tickets kosten für die Kinovorstellungen 20 Euro pro Auto, die Rücksitze kosten sechs Euro. Tickets für die Liveveranstaltungen kosten 42 Euro pro Auto, die Rücksitze kosten 15 Euro.

Karten für alle Filme und Kulturveranstaltungen sind ab Mittwochabend ausschließlich online unter www.openairkino-bw.de erhältlich. Im Vorfeld kann auch ein Verpflegungspackage, bestehend aus zwei Getränken, Popcorn und Gummibärchen dazu gebucht werden. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf, es gibt keine Abendkasse.