Rosswag (p). „Wir beginnen dieses Jahr den Weinfrühling bereits am Freitag, den 8. März, um 19 Uhr mit einer musikalischen Weinreise“, so Christian Kaiser, Geschäftsführer der Lembergerland Kellerei in Roßwag. „Hier verbinden wir, was zusammengehört: mit allen Sinnen gleichzeitig Musik, Bild und Wein wahrnehmen.“

Die Kellerei freut sich wieder auf das „Zusammenspiel“ mit dem Streichquartett La Finesse. Die vier Virtuosinnen verstehen es, die Geschichte großer Meister auf ihren klassischen Instrumenten neu zu erzählen und zeitgenössische Musik virtuos darzubieten.

Die Gäste dürfen sich zur Musik auch auf den passenden Wein freuen. So können sie plötzlich Wein auch hören und neu empfinden. „So werden Gäste auf ihren eigenen Musik-Geschmack kommen und Wein und Tonart finden zusammen“, so Christian Kaiser. Karten für 39 Euro gibt es im Weinverkauf der Kellerei, Telefon 0 70 42 / 35 96 00. Ein weiteres Konzert „Weingeschmack“ mit La Finesse wird es am 4. April im Schloss Deufringen in Aidlingen geben.

Am Sonntag (10. März) öffnet die Lembergerland Kellerei die Tore der Kelter in der Hagenrainstraße in Roßwag um 11 Uhr.

„Regional genießen ist ein Zugeständnis an die heimische Kulturlandschaft“, so Vorstandsvorsitzender Rolf Allmendinger. „Die individuelle Regionalität im Glas und auf dem Teller ist uns dabei besonders wichtig.“ Für diese kulinarische Vielfalt sorgen vier regionale Köche, das Paladion Böblingen, Koppes Tafelhaus Bietigheim-Bissingen, Gasthaus Engel Dätzingen und Herrenküferei Markgröningen.

„Kulturlandschaft von allen Seiten zu betrachten und sich dadurch inspirieren zu lassen, ist das wichtigste Element des Weinfrühlings“, so Bertram Haak, Markenbotschafter des Lembergerlands. „Nicht nur kulinarisch, auch Augen und Ohren werden die Frische des Frühlings spüren können.“

Die Musiker von 2am und Scheffel & Sons werden den Keller akustisch aufhellen, Erwin Konrad, Maler aus Ölbronn-Dürrn, stellt seine Bilder aus und im Keller werden die Gäste mit Licht, Farbe und Musik in die Welt der emotionalen Weinverkostung entführt.