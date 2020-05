Die Folgen des nicht eingehaltenen Tempolimits

Von Michael Banholzer

Vaihingen. Die Hauptverkehrsachsen in Vaihingen sind am Samstag deutlich voller als sonst. Grund ist die von Samstagfrüh bis Sonntagabend geltende Umleitung durch die Sperrung der B 10 im Bereich der Egelseebrücke. An der dortigen Behelfsbrücke finden nämlich unaufschiebbare Reparaturarbeiten statt.