Von Vera Gergen

Vaihingen. Wer glaubt, in der Kunst schon so ziemlich alles gesehen zu haben, sollte dieser Tage dem Feinkunstladen in Vaihingen einen Besuch abstatten. Denn dort stellt Stefan Buturus unter dem Titel „Pigmente + Porträts“ neben Bildern von menschlichen Gesichtern einzigartige