Die erste Buchung vom Dekan liegt vor

Mit dem Rausholen der drei Stocherkähne wurde jetzt offiziell die Saison 2019 in Vaihingen beendet. Mit Hilfe des Bauhofs wurden die Kähne aus dem Wasser geholt, gleich grob gereinigt und zum Trocknen in die Überwinterungshalle gebracht.

Vaihingen (hjr/red). Seit fünf Jahren werden Kahnfahrten als besondere Stadtführungen auf der Enz in Vaihingen angeboten. Anlass für einen kleinen Rückblick. 2014 begannen diese Touren mit fünf ausgebildeten Fahrern und 101 Kahnfahrten. 2017 waren es 198, ein Jahr später 194 Fahrten mit rund 2000 Personen. In diesem Jahr fanden 169 Einzelfahrten statt. Die Zahl der Kapitäne ist inzwischen auf zwölf angestiegen, wobei einer davon die Koordination der Fahrten in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro übernimmt. „Leider war in diesem Jahr die Enz mitten im Sommer wegen Reparaturarbeiten für fast sechs Wochen abgelassen, so dass keine Fahrten stattfinden konnten“, berichtet Hans-Joachim Rösner, Organisator der Fahrten. Außerhalb dieses Zeitraumes seien im Prinzip alle Terminwünsche der Gäste erfüllt worden. Immer habe sich ein Fahrer gefunden, der pünktlich an der Anlegestelle mit einem Kahn bereitstand. Häufig wurden die Stocherkähne für runde Geburtstage, Wandergruppen aber auch für Betriebsausflüge gebucht. Oft auch in Kombination mit anderen Führungen des Tourismusbüros.

Blättert man die Gästebücher durch, finden sich nur sehr freundliche und positive Kommentare, wird weiter berichtet. Teilweise künstlerisch verziert, wobei die Dichtkunst ein sehr unterhaltsames Spektrum aufweise. Eintrag vom 3. Oktober: „Nun sitzen wir alle hier im Kahn, das ist der Wahn. Die Enz geht’s rauf und runter und wir sind noch alle munter“. „Treffender kann man eine solche Fahrt ja wohl kaum beschreiben“, findet Rösner. Über größere Missgeschicke während der Fahrten sei bisher nichts bekannt geworden. „Die Gäste konnten alle entspannt und munter die Kähne wieder verlassen.“

Um aber auf mögliche Missgeschicke vorbereitet zu sein, war in diesem Jahr nochmals eine Übung mit der freiwilligen Feuerwehr Vaihingen vereinbart worden. Unter Leitung von Tino Cafaro wurde bei der Übung versucht, einen Kahn zum Kentern zu bringen. Dabei wollte man beobachten, wie dieser sich beim Untergehen verhält. Trotz großem Kraftaufwand gelang es dem Übungsleiter im ersten Versuch nicht, den Kahn zum Kentern zu bringen. Erst mit drei weiteren Helfern aus den Reihen der Kahnfahrer gelang es, durch heftiges Schaukeln die Bordwand unter die Wasseroberfläche zu drücken, so dass sich der Kahn langsam mit Wasser füllte und unterging. Wie erwartet, ging der hölzerne Kahn nicht komplett unter. Die Bordwände blieben weiterhin ein Stück über der Wasseroberfläche, so dass sich die „Schiffbrüchigen“ problemlos daran festhalten konnten. Ohne großen Kraftaufwand konnte der vollgelaufene Kahn ans rettende Ufer gezogen werden.

Wenn im Frühjahr die Kähne wieder komplett gereinigt und frisch gestrichen sind, können demnach wieder unbesorgt Fahrten gebucht werden. Ende April wird die sechste Saison gestartet werden. Die erste Buchung liegt Rösner zufolge schon vor. Dekan Reiner Zeyher hat für Freitag, den 3. Juli, 19 Uhr, drei Kähne für die inzwischen schon traditionelle Orgelbenefizfahrt reserviert.