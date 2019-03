Die Bürgermeister und die Gäste wandern los

Am Sonntag, 7. April, kommt der Kraichgau-Stromberg in Bewegung. In allen Mitgliedskommunen des Tourismusverbands, so auch in Vaihingen, werden an diesem Tag die neu beschilderten oder gänzlich neu ausgewiesenen Wanderwege im Rahmen des „Bürgermeister-Wanderns“ offiziell eröffnet.

Vaihingen/Rosswag (pv). Vier Jahre dauerte die Planung und Umsetzung. Fast 190 Rundwanderwege und ein Wanderwegenetz mit 1000 Kilometern entstehen seit 2015 im Kraichgau-Stromberg, dem Land der 1000 Hügel.

Nahezu 2000 Hauptwegweiser und 7500 Zwischenwegweiser wurden durch fleißige Helfer montiert und 75 Wandertafeln aufgestellt. In Vaihingen wurden alle 13 städtischen Rundwanderwege und somit etwa 140 Wanderkilometer neu beschildert, wodurch die Orientierung für Wanderer auf den Vaihinger Wegen in Zukunft noch einfacher und komfortabler wird (die VKZ berichtete bereits).

Am großen Eröffnungstag sind im Rahmen des „Bürgermeister-Wanderns“ in allen teilnehmenden Kommunen die Stadtoberhäupter beziehungsweise deren Stellvertreter gemeinsam mit Bürgern auf den jeweils schönsten Wanderwegen der Kommunen unterwegs.

In Vaihingen lädt Bürgermeister Klaus Reitze zur Wanderung auf einem Teilabschnitt des Enzschleifen-Rundwegs ein. Start ist um 10 Uhr an der Lembergerland Kellerei, wo nach etwa acht Kilometern, 150 Höhenmetern und einer Dauer von zweieinhalb Stunden die Wanderung auch wieder endet. Die Rundtour führt hinauf in die Steillagen der Roßwager Halde, von Weinreben begleitet hinab zur Enz und entlang der idyllischen Enzschleife wieder in Richtung Ausgangspunkt. Zur Stärkung gibt es bei der Rückkehr für alle Teilnehmer Erfrischungsgetränke und einen kleinen Snack. Der Probierschluck Wein darf bei der Lembergerland Kellerei natürlich auch nicht fehlen. Bürger und Gäste sind am 7. April eingeladen, den Enzschleifen-Rundweg zu erkunden, die Beschilderung kennenzulernen und die frisch erschienene Wanderkarte in Augenschein zu nehmen – gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Reitze. Treffpunkt für die Wanderung ist die Neue Kelter Rosswag (Lembergerland Kellerei, Hagenrainstraße 21, Roßwag).