Die 5000er-Schwelle im Blick

Von Bernhard Romanowski

Mit dem guten Rückenwind der bisherigen Resonanz geht es nun bei den Vaihinger Touristikern in die zweite Hälfte des Jahres 2018. Bis Ende Dezember wird für die Besucher wieder ein großes und abwechslungsreiches Angebot an Stadtführungen vorgehalten.

Vaihingen. Das Programm wurde nun von den Verantwortlichen und Akteuren der Presse vorgestellt. „Wir wollen in diesem Jahr die 5000er-Grenze knacken“, ließ der Wirtschafts- und Tourismuschef der Stadt Vaihingen, Heiko Deichmann, mit Blick auf die Besucherzahlen der Stadtführungen verlauten. 30 thematisch unterschiedliche Führungen hat die Stadt in petto, einige davon werden virtuell angeboten, etwa für Gruppen mit überwiegend älteren oder gehbehinderten Teilnehmer.

Das Führungsprogramm umfasst wieder Angebote wie die „Audienz bei Graf Gottfried“ , einem stadtgeschichtlichen Rundgang ins 12. Jahrhundert nach Christus, über die Tour „Schwätz koin Lohkäs“, bei der die Sprichwörter und Redensarten aus den verschiedenen Phasen der Stadthistorie unter die Lupe genommen werden, bis hin zu einem interaktiven Schauspiel wie „Räuber und Pistolen – Die letzten Tage des Sonnenwirtle“, in dem Friedrich Schwahn als seinerzeit meistgesuchter Verbrecher sowie andere historische Figuren an Originalschauplätzen zu neuem Leben erweckt werden. Nicht fehlen im Programm dürfen Veranstaltungen wie die Stocherkahnfahrt auf der Enz, das kulinarische Weingut-Hopping im Oldtimerbus und die historischen Führungen durch die Vaihinger Außenorte. Im anstehenden Programm von Juli bis Dezember sind auch zwei ganz neue Führungen enthalten.

Die erste der beiden widmet sich unter dem Titel „Wasser ist zum Waschen da?!“ dem Themenkreis rund um das flüssige Nass in allen Facetten, die in der Vaihinger Historie eine Rolle spielen. „Es gibt kaum eine Stadt, die so vom Wasser geprägt ist wie Vaihingen“, sagt Eberhard Steinhilber hierzu, der als neuer Stadtführer gewonnen werden konnte. Zwei große Stadtbrände, der Weinbau, das Brauen von Bier, das alte Leimsieder-Handwerk und die Lederherstellung wie unter anderem auch die Produktion der Vaihinger Limonade circa in den 1970er-Jahren – all das „hat mit Wasser zu tun oder ist ohne Wasser gar nicht denkbar“, so Steinhilber weiter. Auch Anekdoten und interessante Fakten etwa zur Vaihinger Feuergasse oder zum Brunnen auf dem Marktplatz und dessen polithistorischen Querverbindungen werden den Besuchern während der neuen Führung nähergebracht.

Die zweite neue Führung hat Stefanie Keller konzipiert. Sie lädt die Besucher zu einem „Märchenhaftem Spaziergang in Vaihingen an der Enz“ und erzählt ihnen, was sich in dem einen Haus zugetragen hat, was in dem anderen wohl passiert ist und welcher Tratsch seinerzeit in den Gassen der Stadt die Runde machte.

„Bei dieser Führung geht es nicht um historische Fakten, sondern um fantastische Geschichten zum Schmunzeln, Staunen und Lachen“, so Keller. „Wir haben viele kreative Köpfe, die unser Programm konzipieren und weiterentwickeln“, weiß Tourismuschef Deichmann. Seit 2011 habe die Stadt so schon sehr viel auf den Weg bringen und nun das mittlerweile 16. Programmheft vorlegen können.

Die bebilderte Broschüre erhält man in der Kultur- und Touristinformation am Marktplatz 5 in Vaihingen (Telefon 0 70 42/1 82 35). Sie kann auch per E-Mail angefordert werden unter tourismus@vaihingen.de. Informationen zu den Veranstaltungen sowie zur Anmeldung und Buchung findet man online unter www.vaihingen.events sowie unter www.facebook.de/vaihingen.