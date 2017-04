Der Übungsplatz ist mit Fahrkursen ausgelastet

Vaihingen (js). Seit mehr als 50 Jahren schreibt die Verkehrswacht Vaihingen eine Erfolgsgeschichte. Und auch wenn durch die Altersstruktur bedingt die Mitgliederzahlen ganz leicht rückläufig sind, ist ein Ende dieser Erfolgsgeschichte nicht absehbar. Auch für das Geschäftsjahr 2016 konnte der Vorsitzende Armin Baumgärtner fast nur Positives berichten.

Es gibt Jahre, da könnte man auf der Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht Vaihingen beinahe eine DVD des Vorjahres abspielen. Die Zahlen unterscheiden sich nur marginal und auch sonst ist auch vieles inzwischen einfach fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Arbeit für Verkehrssicherheit geworden. Beispielsweise ist die Verkehrswacht seit vielen Jahren unverzichtbarer Partner des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Deshalb schaute auch dessen neuer Leiter Markus Geistler als Gast bei der Versammlung vorbei, nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor und richtete ein Grußwort an die Anwesenden.

Die Entlastung fiel Geistler leicht, denn er weiß einerseits um den Wert der Verkehrswacht für sein Aufgabengebiet. Er betonte auch extra, wie wichtig in der Fahrradausbildung eine Übungsstrecke wie die der Vaihinger Verkehrswacht zwischen der alten und der neuen Tennishalle sei. Momentan sei man in Ludwigsburg auf der Suche nach einem geeigneten Gelände, um eine ähnliche Strecke einzurichten. Die Bitte an die Mitglieder um Entlastung der Vorstandschaft fiel ihm aber auch leicht, weil die Verkehrswacht Vaihingen im vergangenen Jahr über den Tellerrand hinaus geschaut und an der Integration von Flüchtlingen mitgewirkt hatte. Sei es, indem man Schulungsräume für Sprachkurse bereitgestellt oder indem man in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl spezielle Fahrradkurse für Frauen durchgeführt hatte. Auch weil die Zahlen, die in einem Jahr ohne größere Reparaturen am Übungsplatz wieder für Rücklagen sorgten, stimmten, konnte sich am Ende keiner der Bitte um Entlastung entziehen.

Dass die finanziellen Zahlen stimmen, liegt vor allem daran, dass inzwischen auch die Zahlen bei den inzwischen hauptsächlich durchgeführten Ganztageskursen stimmen. Mehr als 22 000 Kurse mit über 225 000 Teilnehmern hat die Verkehrswacht Vaihingen inzwischen durchgeführt, davon 530 Pkw- und 45 Motorradkurse mit rund 5800 Teilnehmern im vergangenen Jahr. Das heißt, dass der Verkehrsübungsplatz inzwischen auch wieder so ausgelastet ist, wie es sein sollte. Durch den Wegfall der Ausbildung von Fahrern der US-Army und die Umstellung der Berufsgenossenschaften auf Ganztageskurse hatte es da durchaus eine leichte Flaute gegeben. Doch inzwischen hat man die angestrebten 60 Prozent Auslastung des Geländes längst wieder erreicht.

Dass man, wie eingangs scherzhaft angedeutet, doch keine DVD des Vorjahres bei der Jahreshauptversammlung abspielen kann, liegt auf jeden Fall auch daran, dass es jedes Jahr einen Schwerpunktvortrag gibt. In diesem Jahr handelte er von einer weiteren Erfolgsgeschichte der Verkehrswacht Vaihingen, den Motorradkursen. In diesem Jahr gab es ein doppeltes Jubiläum zu feiern. Nicht nur dass man solche Kurse inzwischen seit 20 Jahren anbietet, kürzlich durfte man auch den 750. Motorradkurs begrüßen. Die Motorradausbildung lebt vor allem vom starken persönlichen Engagement von Karl-Richard Beck, aber auch der anderen Trainer, die das Programm allesamt mit ihren privaten Motorrädern absolvieren. Beck berichtete, dass es sich dabei um ganz besondere Kurse handele, die sich von denen anderer Anbieter unterscheiden. Besonders sticht dabei der Aufbaukurs hervor, bei dem sich drei Trainer um neun Teilnehmer kümmern. Es geht rund 150 Kilometer durch den Stromberg, dabei werden jeweils Videoaufnahmen von den vorausfahrenden Teilnehmern gemacht. „Das sorgt für einen echten Aha-Effekt“, so Beck. Früher habe man nur sagen können, dass die Linie an dieser und jener Stelle nicht stimme. Inzwischen könnten die Teilnehmer sehen, wie knapp es an manchen Stellen werden könne. Das präge sich viel besser ein. Der Vorsitzende Baumgärtner lobte dieses selbst entwickelte Konzept: „Karl-Richard Beck macht das ganz im Sinne seines Vaters Richard Beck. Der hat sich auch nie von anfänglichen Bedenken beirren lassen und hat seine Idee durchgezogen.“

Am Ende blieb Baumgärtner nur noch die angenehme Pflicht, langjährige Mitglieder der Vaihinger Verkehrswacht zu ehren. Die waren teils von weit her angereist, hatten sich einst von Richard Beck trotz großer räumlicher Distanz von der guten Sache überzeugen und zu einer Mitgliedschaft überreden lassen. Aus dem Remstal war dabei noch längst nicht die längste Anreise. Helmut Kabel, der für 50 Jahre unfallfreies Fahren geehrt wurde, kam sogar extra aus Dinkelsbühl nach Vaihingen. Ganz so weit hatten es weder Claudia Hemke und Dr. Bernhard Hilland, die für 25 Jahre in der Verkehrswacht geehrt wurden, noch Werner Bauz, Eberhard Schulze, Ulrich Wörz, Michael Kaufhold, Dietrich Schober, Rainer Linse, Roland Steinbacher und Claus Hansen, die für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Dafür hatte Linse eine Überraschung parat. Da ihm der Mitgliedsbeitrag für eine so gute Sache zu gering vorkam, brachte er einfach noch eine Spende über 500 Euro mit.