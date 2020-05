Der Maientag 2020 online

Vaihingen (pv). Der Webkanal vaihingen.tv der Firma Soundlight Company bietet Online-Alternative zum abgesagten Vaihinger Maientag und sendet von Pfingstsamstag bis Dienstag ein Maientags-Spezial inklusive Online-Weinprobe zum Mitmachen.

Samstag (30. Mai), 19 Uhr, Wiederholung Montag (1. Juni), 19 Uhr: Maientags-Weinprobe. Die Tickets waren stets begehrt und so mancher stand am Ende ohne da. In diesem Jahr kein Problem, denn die Maientags-Weinprobe 2020 findet online statt und jeder kann mitmachen. Die Vaihinger Weinprinzessin Julia Aisenbrey und ihre Vorgängerin und ehemalige deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner haben sich dazu das Weingut Faigle, den Kinzinger Berghof, das Weingut Walz, das Lembergerland und den Sonnenhof zu einem kurzweiligen Plausch ins Studio der Soundlight Company eingeladen. Dabei wurde natürlich nicht nur ausgiebig über das ein oder andere Glas Wein gefachsimpelt, auch die besonderen Herausforderungen und Chancen der aktuellen Zeit kamen zur Sprache. Und es wurde – wie soll es auch anders sein – in jeder Menge alter Maientags-Erinnerungen geschwelgt. Verkostet wurden insgesamt sieben Vaihinger Weine, die es im Gesamtpaket für 49,90 Euro beim oberen Rewe Eckert zu erwerben gibt. So kann jeder am Samstag ganz einfach auf www.vaihingen.tv mit den Experten die Maientags-Weinprobe von zu Hause aus genießen. Mit dabei sind folgende Weine: Steinbachhof, 2018, Riesling trocken; Sonnenhof, 2019, Weißburgunder trocken; WG Horrheim, 2017, Gewürztraminer Spätlese; Weingut Walz, 2019, Ensinger Frühling rosé trocken; Kinzinger, 2019, Blanc de Noirs; Faigle, 2019, Samtrot Rosé; Lembergerland, 2018, 401 Lemberger.

Sonntag (31. Mai), 18 Uhr, stündliche Wiederholung: Maientags-Platzkonzert. Am Pfingstsonntag auf den Marktplatz? Eigentlich keine ernstzunehmende Frage, denn das Platzkonzert des Musikvereins zählt bei vielen Vaihingern schon seit Jahren zu den absoluten Pflichtterminen. Wenn das Große Blasorchester um 18 Uhr vor dem Rathaus seine Lieder angestimmt hat, war der Marktplatz stets prall gefüllt. In diesem Jahr wird es auf dem Marktplatz zu Pfingstsonntag zwar ungewohnt still bleiben, dafür schallt es aus den heimischen Boxen umso lauter, wenn auf vaihingen.tv ab 18 Uhr das Platzkonzert zum diesjährigen Maientag übertragen wird.

Montag (1. Juni), 10 Uhr: Vaihinger Maientag – der Festzug. Das Herz des Vaihinger Maientags, der große Festzug mit zahlreichen Vereinen und Schulen, lässt sich auch zu Corona-Zeiten nicht so einfach in ein Studio verfrachten. Aber mit der Aufzeichnung des SWR aus dem Jahre 2005 kommt garantiert auch im heimischen Wohnzimmer pünktlich zum Pfingstmontag ein klein wenig Festzugsstimmung auf.

Dienstag (2. Juni), 14.30 Uhr: Nachmaientag – Das Märchen von „Jorinde und Joringel“. Der Nachmaientag gehört wie gewohnt den Kindern. Die Pforzheimer Schauspielerin Silke Karl als Holla Waldfee erzählt ab 14.30 Uhr frei nach den Gebrüdern Grimm das Märchen von „Jorinde und Joringel“ und dem Zauber ihrer Liebe. Musikalisch unterstützt wird sie dabei von der Vaihinger Klarinettistin Ute Münch.

Das Programm und alle weiteren Infos auf www.vaihingen.tv.