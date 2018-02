Der Kundenberater wird per Video zugeschaltet

Von Michael Banholzer

Auf neuartige Wege wagt sich die VR-Bank Neckar-Enz mit ihrem Pavillon am Vaihinger Eck. Dort kümmern sich von heute an die Mitarbeiter per Videoschaltung um die Anliegen der Kundschaft. So soll auch in Zeiten des Online-Bankings persönlicher Kontakt möglich sein