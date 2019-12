Der Kanuclub hat einen neuen Hafen

Von Albert Arning

In 21. Auflage gibt es heute die Heiße-Herzen-Fahrt des Kanuclubs CJD Kaltenstein Vaihingen auf der Enz. Start ist wie immer um 14 Uhr bei der Lembergerland-Kellerei Roßwag. Die Neuheit ist das Ziel – das Bootshaus in den Backsteinhäusern in den