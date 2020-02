Von Philipp Pfisterer

Hunderte Menschen kamen am Samstag auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde ins Gemeindehaus in der Enzweihinger Pfarrgasse, um zu essen, zu trinken, sich zu unterhalten sowie um sich am vielfältigen Bühnenprogramm zu erfreuen. Der Bazar fand erstmals im Jahr 1920 statt