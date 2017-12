Den Baumdieb schnell erwischt

Ensingen (p). Keine schöne Bescherung hinterließ ein zunächst unbekannter Dieb, der am Sonntag kurz vor 3 Uhr in der Mangoldstraße in Ensingen einen Weihnachtsbaum samt Schmuck mitgehen ließ. Der Täter hatte den vor einem Wohnhaus aufgestellten künstlichen, 1,80 Meter hohen, Baum einfach abgerissen und rannte damit in die Gündelbacher Straße davon. Schnell hatten die Polizisten einen ersten Verdacht und ihre Ermittlungen führten sie zu der vermuteten Adresse. Auf Klingeln wurde ihnen auch gleich geöffnet und sie entdeckten einen alkoholisierten 24-Jährigen samt Baum und Schmuck. Er räumte den Diebstahl ein und der angerichtete Schaden wurde bezahlt. Dennoch muss der junge Mann aber mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.