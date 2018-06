Das wichtigste Fahrzeug im Stall der Feuerwehr

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Es ist ein Allrounder, ein Erstausrückefahrzeug, und so gut wie bei jedem Einsatz dabei. „Es ist das wichtigste Fahrzeug im Stall“, sagt der Vaihinger Abteilungskommandant Rafael Prellezo. Gestern wurde im Rahmen der Tage der offenen Tür bei der Feuerwehr Vaihingen, Abteilung Stadt, offiziell das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, das HLF 20, übergeben. Das 460 000 Euro teure Fahrzeug ist bereits seit Dezember im Einsatz. Prellezo: „Wir haben die Probezeit hinter uns und sind sehr zufrieden.“

Das 290 PS starke Allrad-Fahrzeug ist dafür ausgelegt, „eine ganze Palette von Alarmstichworten abzuarbeiten“, wie es Prellezo formuliert. Das HLF 20 ist für technische Hilfeleistungseinsätze bestens ausgestattet. Gefahren werden Kleineinsätze wie beispielsweise Türöffnungen bis hin zu Verkehrsunfällen, wo das schwere Rettungsgerät an Bord eingesetzt werden muss. Aber auch für Löscheinsätze ist das Fahrzeug, für das es 90 000 Euro an Landeszuschüssen gab, geeignet. Mit einem Wassertank, der 2000 Liter fasst, ist die Erstversorgung sichergestellt, dazu kommt noch ein eingebauter 120 Liter fassender Schaumtank.

„Die Aufgabe der Stadt ist es, eine leistungsfähige Feuerwehr bereit zu halten“, sagt der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch. Und dazu trage das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug bei. 26 Fahrzeuge habe die Vaihinger Feuerwehr in ihrem Bestand und so gelte es durchschnittlich ein Fahrzeug im Jahr zu ersetzen.

Das HLF 20 ersetzt das Löschfahrzeug 16/12, dass die Vaihinger Feuerwehr frühzeitig aus dem Dienst nehmen musste, „weil es technisch nicht mehr zu reparieren war“, so Prellezo. Ab März 2015 wurde intern überlegt, wie das neue Fahrzeug ausschauen müsste. Dabei waren nach Angaben des Vaihinger Abteilungskommandanten drei Punkte wichtig: So sollten die persönlichen Schutzausrüstungen alle im Mannschaftsraum des Fahrzeugs (es hat Platz für neun Leute) untergebracht sein, es sollten artverwandte Gerätschaften beieinander gelagert werden und es sollte eine Kompatibilität zum vorhandenen HLF 16, dem Fahrzeug, das in Vaihingen als zweites ausrückt, gegeben sein.

„Wir sind in der Flächenstadt Vaihingen bei der Feuerwehr gut aufgestellt“, sagt Oberbürgermeister Maisch. Erst vor wenigen Wochen ist in Ensingen das sanierte Gerätehaus eingeweiht worden, im September gibt es für Ensingen noch ein neues Fahrzeug. Vor wenigen Tagen hat der Vaihinger Gemeinderat die Beschaffung einer neuen Drehleiter zugestimmt. Die alte ist 28 Jahre alt.