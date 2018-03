Das Tour-Finale ist beim Sportverein Riet

Zurück zu den Wurzeln. So könnte man die Planungen für die 39. S-VKZ-Tour überschreiben. 1980 endete die erste Tour in Riet. Zum 50-jährigen Bestehen des Sportvereins – Festakt am 15. April – ist der kleinste Vaihinger Stadtteil am 18. August wieder das Ziel für Radler und Wanderer.

Riet (aa). Die Sommerveranstaltung der Vaihinger Kreiszeitung war schon bei der Premiere ein Volltreffer. Rund 400 Gäste wurden am 9. August 1980 gezählt. Die Radler fuhren gerade mal 13 Kilometer, die Wanderer begnügten sich mit siebeneinhalb. In Riet war es einst eine Art Benefizveranstaltung für den SV mit seinem Vorsitzenden Helmut Welz, denn dort stand man kurz vor dem Bau der Strudelbachtalhalle. „Experiment geglückt“, lautete das Fazit des damaligen Redaktionsleiters und Tour-Erfinders Joachim Fiebig. „Wir können uns die Wiederholung im kommenden Jahr vorstellen.“ Die Tour wurde nicht nur 1981 wiederholt – sie ist ununterbrochen der Hit in den Sommerferien. Die Kreissparkasse Ludwigsburg ist seit vielen Jahren der Mitveranstalter und natürlich auch diesmal mit dabei.

Man darf am 18. August sicher davon ausgehen, dass sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zu 1980 mindestens verdoppeln wird. Im vergangenen Jahr gab es in Sersheim 868 „Touristen“ (640 Radler und 228 Wanderer). „Wir werden uns gut vorbereiten“, verspricht SV-Vorsitzender Rudolf Nedorost. Zusammen mit der Feuerwehr wird der Sportverein die Hocketse organisieren – bei trockenem Wetter auf dem Sportplatz, ansonsten auf dem Parkplatz bei der Halle.

Bei der obligatorischen Vorbereitungssitzung mit allen Beteiligten musste nicht lange über die Routen diskutiert werden. Knackpunkt ist immer die Radstrecke, denn die Zahl der Straßenüberquerungen sollte sich in Grenzen halten. Schon im Vorfeld hatte sich die Polizei eindeutig für einen von vier Vorschlägen des Vaihinger Rad-Sport-Vereins ausgesprochen. Rund 30 Kilometer sollen es werden mit 280 Höhenmetern. Vom Start übers Weitfeld nach Oberriexingen, auf dem Enztalradweg nach Unterriexingen, auf der anderen Seite der Enz zurück und entlang des Muckenschupfwaldes in Richtung Aichholzhof. „Da ist nur eine knapp 200 Meter lange knackige Steigung drin“, informierte Planer Stefan Möhler. Über den Hardt- und Schönbühlhof geht es zur Katharinenlinde, nach Hemmingen und zu den Spitzenhöfen. Man überquert die Straße Hochdorf – Heimerdingen und erreicht über Eberdingen das Ziel. Vorgesehen ist eine Getränkestation der Ensinger Mineralquellen. Die Teestation steht leider nicht mehr zur Verfügung.

Die Wanderer wollen, so Volker König von der Ortsgruppe Enzweihingen des Schwäbischen Albvereins, rund zwölf Kilometer unter die Füße nehmen. Übers Weitfeld Richtung Reiterhof bei Oberriexingen, Leinfelder Hof, enzaufwärts nach Enzweihingen. Die B10 wird an der Krone-Kreuzung unterquert. Bei trockenen Bodenverhältnissen geht es das „Gässle“ hinunter Richtung Feuerwehr, Kleintierzüchterheim und am Strudelbach entlang zur Hochdorfer Straße, über den Mühlwiesenweg zur Firma Krempel und auf dem Radweg nach Riet. Alternativ führt die Tour durch die Jahn- und Lehmenstraße zur Rieter Straße.

„Alles machbar“, lautete das Urteil der beteiligten Organisationen bei der Sitzung in der Gaststätte „Zum Strudelbächle“ von Riet. VKZ-Geschäftsführer Hartmut Villinger freut sich bereits jetzt auf eine schöne Tour: „Es ist immer eine tolle Veranstaltung.“

Und Redaktionsleiter Uwe Bögel präsentierte neue Wegweiser – blau für die Wanderer, rot für die Radler.