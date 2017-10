Das Stuttgarter Modell als Vorbild für Berlin?

Von Uwe Bögel

Rainer Wieland, seit 1993 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Ludwigsburg, hat nicht die runde Zahl im Visier. Am Freitagabend fand in der Vaihinger Stadthalle der 75. CDU-Kreisparteitag statt. Es war aber ein Parteitag in einer schwierigen Zeit für die Christdemokraten. „Ein Schönreden