Drucken Vaihingen (p). Mithilfe von Virtual-Reality-Brillen, kurz VR-Brillen, und Filmen in 360 Grad Panorama-Optik konnten Achtklässler der Ferdinand-Steinbeis-Realschule in Vaihingen virtuelle Ausflüge in unbekannte Ausbildungswelten machen. Die Schüler konnten Auszubildenden über die Schulter schauen und erfuhren in kurzen... »