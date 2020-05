Das Knacken des Kandis zeigt, ob der Tee heiß genug ist

Von der Nordsee bis ins Allgäu: Der Urlaub vor der Haustüre ist in diesem Jahr angesagt. Zwar machen die Grenzöffnungen vielleicht auch eine Reise nach Spanien, die Türkei oder Griechenland möglich, doch der Urlaub wird bestimmt nicht so sein wie früher. Die Vaihinger Kreiszeitung präsentiert deshalb in einer Serie die besten Ideen für Ferien im eigenen Land. Reise-Expertin Dagmar Brüser vom VKZ-Reisebüro entführt heute an die Nordsee.

Abwechslungsreiche Küstenorte, idyllische Fischerdörfer, Leuchttürme, Krabbenkutter und viele bunte Strandkörbe – hinter all diesen Schlagwörtern verbirgt sich die Nordsee, ein sehr vielseitiges Urlaubsziel in Deutschland. Frische, salzhaltige Luft, lange Spaziergänge am endlosen Strand, das Wattenmeer, die Gezeiten mit Ebbe und Flut, das verbindet man vor allem mit der Nordseeküste.

Die deutsche Nordseeküste erstreckt sich von der niederländischen Grenze im Westen bis zur dänischen Grenze im Norden, sie gehört zu Niedersachsen und Schleswig-Holstein und unterteilt sich praktisch in Ostfriesland mit den Ostfriesischen Inseln (Borkum, Juist, Norderney, Baltrum – das Dornröschen, Langeoog, Spiekeroog, Wanderooge), Wesermarsch, Bremerhaven, Elbe-Weser-Dreieck, Hamburg, Dithmarschen (schon Schleswig Holstein) und Nordfriesland mit den Nordfriesischen Inseln (Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm, Nordstrand – und die Halligen, ein ungewöhnliches Phänomen, wie eine Perlenschnur um Pellworm drumherum).

Viele unterschiedliche Urlaubsorte locken an der Nordsee, jeder ist einzigartig, von verträumt und verschlafen bis zur Weltstadt – es ist alles dabei. Bremerhaven ist die einzige deutsche Großstadt direkt an der Nordsee, interessant hier sind zum Beispiel das Deutsche Schifffahrtsmuseum, das Auswandererhaus oder auch das Klimahaus (einzigartige Erlebniswelt zum Thema Klima, Wetter und Klimawandel, allein das Gebäude ist schon sehenswert). Cuxhaven ist eine lebhafte Stadt an der Elbmündung, von der Aussichtsplattform „Alte Liebe“ lässt sich der Schiffsverkehr beobachten oder kurios, die Besichtigung der Krabbenpulmaschine in Spieka-Neufeld bei Cuxhaven.

Im Seehundstuv Friedrichskoog bei der Seehundstation dort gibt es den sehr leckeren Pannfisch mit Salzkartoffeln oder auch die frischgefangenen Nordseekrabben direkt vom Krabbenkutter.

Empfehlenswert ist die Krabbenkutterregatta, dort gab es zusätzlich ganz viele Marktstände mit leckeren Krabbenbrötchen oder auch eingelegten eiskalten Essiggurken, direkt aus dem Holzfass. Oder ein leckeres Matjesfilet.

In St. Peter Ording (Schleswig-Holstein) kann man eine herrliche Wanderung zum Leuchtturm Westerheversand unternehmen. Zwölf Kilometer fester Sandstrand, das Seebad überhaupt, auch bekannt für das Silvesterfest. Entlang des Strandes findet man unzählige Restaurants, Cafes.

Unbedingt auf dem Tagesplan muss eine Wattwanderung stehen. „Sie ist auch sehr interessant für Kinder, da wurden Wattwürmer ausgegraben. Und man versinkt an manchen Stellen knöcheltief im Schlick! Danach haben wir eine Schlammschlacht gemacht und uns komplett mit Nordseeschlamm eingerieben“, sagt Dagmar Brüser.

Ein Tipp ist auch die Seehundaufzuchtstation in Friedrichskoog – hier werden kleine Seehunde aufgezogen, aber es gibt auch dauerhaft in der Station lebende Seehunde. Die Seehunde kann man auf den Sandbänken beobachten, wie sie sich in der Sonne den Bauch bräunen, bei Flut kann man eine Schifffahrt zu den Seebänken unternehmen und vielleicht sieht man ja sogar die Heuler. Das Unesco-Weltnaturerbe Nationalpark Wattenmeer erstreckt sich von Dänemark bis zu den Niederlanden, hier kann man die Natur hautnah erleben, geführte Wattwanderungen, Schifffahrten, Lehrpfade, Radtouren, Erlebnispfade, Aussichtspunkte, Geocaching – unglaublich viel und erlebnisreich.

Brüser: „ Wussten Sie, dass die Strandkörbe an der Nordsee sich zu den Strandkörben an der Ostsee unterscheiden und man so die Gegend erkennen kann. An der Nordsee sind sie gerade geschnitten, an der Ostsee abgerundet.“

Nicht vergessen darf man auch die einzige Hochseeinsel Deutschlands, Helgoland. Man kann einen Tagesausflug machen oder sogar den Urlaub verbringen, mit der Seehund- und Kegelrobbenbank, dem Leuchtturm und nicht zu vergessen, Helgoland zählt nicht zum Zollgebiet der EU und man kann dort zollfrei einkaufen.

Butjadingen ist eine besonders schöne Familienregion in Niedersachsen, mit dem ersten Babystrand Deutschlands, einem Arche Noah Schiff und Erlebnisbad und vielen weiteren Annehmlichkeiten.

Nicht verpassen sollte man eine Teezeremonie, den nirgendwo in Deutschland wird soviel Tee getrunken wie in Ostfriesland. zum Beispiel in Norden gibt es das Ostfriesische Teemuseum. Teetrinken in Ostfriesland hat seine eigenen Regeln. Als erstes gibt man ein großes Stück Kandiszucker (Kluntje) in die Tasse, dann erst gießt man den Tee ein, am Knacken des Kandis hört man, ob der Tee heiß genug ist, dann wird mit Sahne aufgegossen und man wartet, bis eine schöne Wolke aufsteigt, dann erst darf man trinken! Der Teelöffel hat nur den Zweck anzuzeigen, man möchte keine weitere Tasse mehr, indem man ihn in die Tasse legt, nachdem man ausgetrunken hat. Umrühren ist nicht!

Sportlich Begeisterte sollten unbedingt einmal Yoga oder Pilates am Dünenstrand probieren, traumhaft. Neben unzähligen kilometerlangen Sandstränden gibt es aber auch für Nichtliebhaber die sogenannten Grünstrände.

Husum – „die graue Stadt“ und Heimatstadt von Theodor Fontane, ist aber gar nicht grau, der größte Wochenmarkt Nordfrieslands findet hier zum Beispiel immer donnerstags statt.

Bekannt ist Ostfriesland vor allem durch Otto. Den kleinen rotweiß-gestreiften Leuchtturm aus „Otto – der Außerfriesische“ kann man bei Greetsiel sehen. (red)