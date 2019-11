Das „Juha“ erstrahlt in neuem Glanz

Von Michael Banholzer

Kleinglattbach. Vor 1995 war das heutige Jugendhaus (Juha) in der Kleinglattbacher Wilhelmstraße so einiges: Lagerraum, Garage für die Feuerwehr und sogar Arrestzelle der Polizei. Letzteres können Besucher noch heute erkennen – an der vergitterten Tür, die zu den Toiletten führt