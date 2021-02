Darf die Kartoffel unschön aussehen?

Von Claudia Rieger

Vaihingen/Ensingen/Enzweihingen. Äpfel mit etwas Schorf an der Schale, Kartoffeln mit kleinen Trieben, Salat mit ein paar welken Stellen: Auch Gemüse und Obst mit kleinen Makeln kann hochwertig sein und muss nicht in der Tonne landen, findet Sigrun Zucker, die in