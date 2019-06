Drucken Horrheim (hl). Das Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Horrheim am Himmelfahrtstag ist zu einem fröhlichen Treffen von Jung und Alt geworden. Schon in dem vom Posaunenchor mitgestalteten Gottesdienst in der Clemenskirche wirkten Mitarbeiter und Gemeindegruppen auf vielfältige Weise... »