Dachhaie nutzen den milden Winter

Von Claudia Rieger

Ensingen/IllINGen/Stuttgart. Im Raum Vaihingen sind derzeit offenbar so genannte Dachhaie – das sind unseriös arbeitende Dachdeckerfirmen – unterwegs. In Ensingen hatte Jörg Diefenbacher eine Begegnung mit einem solchen Unternehmen, wie er der VKZ schildert. Am Montag klingelte bei seiner knapp