Coronavirus in den Kreisen

Stand Mittwochabend gab es 418 mit dem Coronavirus Infizierte im Landkreis Ludwigsburg. 21 Menschen werden in der Klinik behandelt. Die meisten Infizierten gibt es mit 71 in Ludwigsburg. Vaihingen hat zwölf bestätigte Fälle. In Pforzheim und dem Enzkreis gab es 83 bestätigte Fälle – davon ein Fall in Illingen.