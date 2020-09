Coronataugliches Herbstständle

Der Musikverein Kleinglattbach lädt zum „Herbstständle in Glabbich“. Am Samstag (3. Oktober) wird der Musikverein ab 9 Uhr unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften durch Kleinglattbach ziehen und für musikalische Unterhaltung sorgen. In Anlehnung an das traditionelle „1. Mai-Spielen“, das coronabedingt ausfallen musste, werden an verschiedenen Stellen Ständle gespielt. „Da dieses Jahr bereits sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten und wichtige Einnahmequellen wegfallen, würde sich der Musikverein sehr über Unterstützung in Form einer Spende freuen“, so der Kleinglattbacher Verein. Foto: p