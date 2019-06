China und die Jeans

Vaihingen (my). Was hat die Textilindustrie in China mit Globalisierung und Gerechtigkeit zu tun? Das ist die Leitfrage, die Zhewen Xiao, Student der Elektrotechnik, seinem Referat vor Schülern der Jahrgangsstufe 1 am Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen zugrunde legte. Seit eineinhalb Jahren

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen