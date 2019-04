Bunte Steine in Vaihingen: Diese Künstlerin steckt dahinter

Von Claudia Rieger

Vaihingen. Fast zwei Wochen lang haben sie Rätsel aufgegeben, die bunt bemalten Steine, die plötzlich an verschiedenen Stellen in der Vaihinger Innenstadt auftauchten. Mit Gesichtern in unterschiedlichen Farben versehen, offenbar bewusst abgelegt, auf der Rückseite nummeriert und beschriftet mit dem Wort „Grenzstein“ sowie dem Datum. Den ersten hatten Simone Wenzel und ihre Kinder Anfang vergangener Woche morgens am Gartentor vor ihrem Haus entdeckt (die VKZ berichtete). Dann wurden weitere Steine entdeckt, unter anderem vor der Stadtbücherei, in der Grabenstraße und auf Fenstersimsen im Erdgeschoss des Rathauses. Wer dahinter steckt, die Steine also bemalt und verteilt hat, war nicht klar. Bis eine Vaihingerin bei der VKZ anrief und ein paar Stichworte als Hinweis streute: Atelier, Grenz, Grabenstraße, mehrere Steine vor dem Haus. Dem Internet sei Dank fand sich damit rasch die Spur zu jener Frau, die die Steine ins Rollen brachte – Claudia Grenz. Auf Nachfrage bestätigte die Künstlerin, dass sie die Urheberin der bunten Steingesichter ist. Enstanden sei die Idee dazu ganz spontan. „Ich habe die Steine im Fuchsloch in der Nähe meines Ateliers und der Papierwerkstatt, die ich zusammen mit einer Kollegin habe, gefunden und angefangen, sie anzumalen. Sie sollten ein Hingucker im Eingangsbereich der Werkstatt sein, immerhin gucken sie ja auch“, sagt Grenz mit einem Lachen. Dann kam ihr der Gedanke, die bunten Kunstwerke auch in der Stadt zu verteilen, um diese „mit wenig Aufwand etwas schöner“ zu machen und den Findern beziehungsweise Betrachtern Freude zu bringen. „Wenn überall Läden schließen, gehen die Innenstädte kaputt und sehen trostlos aus. Da können sie doch ein bisschen Farbe gebrauchen, oder?“ Freilich wollte Grenz mit der Aktion auch ein wenig Aufmerksamkeit für ihre Arbeiten schaffen: „Ursprünglich hatte ich mit den Steinen eine Art Schnitzeljagd vor, die bei der Papierwerkstatt endet“, sagt sie. Doch Kunst lässt sich wohl nicht planen, jedenfalls bekam die Aktion eine gewisse Eigendynamik. Von den 25 bislang geschaffenen „Grenzsteinen“ wurden viele bereits verteilt, zum Beispiel auch am Vaihinger Polizeirevier, an einer Anwaltskanzlei, am Krankenhaus, und einige davon sind schon wieder verschwunden. „Das ist okay“, meint die Macherin. „Sie dürfen geklaut, getauscht, woanders abgelegt werden.“ Ein paar weitere Hingucker sollen noch entstehen und verteilt werden. Außerdem hofft die Künstlerin, dass es ihr andere mit eigenen Werken vielleicht gleich tun wollen. Dass es Gesichter sind, die sie mit Acrylfarben aufmalt, ist für Grenz übrigens zwangsläufig. „Ich habe mich eben auf Porträts spezialisiert“, sagt sie. Und die natürliche Form der Steine gebe die Gestaltung in gewisser Weise einfach vor.