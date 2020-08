Bundesstraße 10 am Wochenende gesperrt

Vaihingen (p). Das Regierungspräsidium Stuttgart führt seit Anfang September 2019 Arbeiten zum Ersatzneubau der Enzbrücke Egelsee bei Vaihingen durch. An der Behelfsbrücke im Zuge der B 10 bei Vaihingen, die seit September 2016 in Betrieb ist, waren auf Grund des unerwarteten Anstiegs des Schwerlastverkehrs bereits an einem Wochenende im Mai Wartungsarbeiten erforderlich, um die Verkehrssicherheit weiter zu gewährleisten. Wie bereits damals angekündigt, konnten nicht alle erforderlichen Wartungsarbeiten an einem Wochenende durchgeführt werden, sodass ein weiteres Wochenende für die Durchführung der restlichen Wartungsarbeiten erforderlich ist.

Für diese Wartungsarbeiten muss die Bundesstraße 10 im Bereich der Behelfsbrücke voll gesperrt werden. Die erste Vollsperrung beginnt am Samstag (22. August), 6 Uhr morgens, und dauert voraussichtlich bis Sonntag (23. August) gegen 23 Uhr abends, an.

Der Verkehr wird über die Anschlussstellen Vaihingen Mitte und Vaihingen Ost (Vaihinger Eck) in beide Fahrtrichtungen durch die Innenstadt von Vaihingen geführt und ist entsprechend ausgeschildert. Die Zufahrt zum Sportgelände und zur Sportgaststätte am Unteren Egelsee erfolgt über die Walter-de-Pay Straße, die derzeit für den Verkehr freigegeben ist. Ab Montag (24. August) wird die Walter-de-Pay Straße im Bereich der Brücke für den Abbau des Traggerüsts wieder für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt und über die ausgeschilderte Behelfszufahrt umgeleitet. Die Beschilderung am Beginn der Walter-de-Pay Straße ist zu beachten.

Der Verkehr wird nach den Wartungsarbeiten wie bisher einspurig mit Ampelregelung über die Behelfsbrücke geführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt nach wie vor 50 Stundenkilometer und für Lastwagen 30 Stundenkilometer.

Der Ersatzneubau der Egelseebrücke wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt, sodass nach Durchführung der Straßenbauarbeiten in den Anschlussbereichen der Verkehr Anfang des Jahres 2021 über die neue Brücke geleitet werden kann. Anschließend wird die Behelfstrasse bis Mitte 2021 wieder rückgebaut.