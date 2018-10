Bundesehrenpreis geht nach Roßwag

Rosswag/Wiesbaden (red). Die Lembergerland-Kellerei Roßwag ist jetzt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden. Der Bundesehrenpreis ist die höchste Auszeichnung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können. Die Winzergenossenschaft hatte zuvor im Rahmen der Bundesweinprämierung der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) eines der besten Gesamtergebnisse erzielt. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, überreichte gemeinsam mit DLG-Hauptgeschäftsführer Dr. Reinhard Grandke während einer feierlichen Preisverleihung im Kurhaus Wiesbaden Medaille und Urkunde an die Preisträger.

„Die hohe Qualität und die ausdrucksstarke Vielfalt der deutschen Weinkultur verdanken wir dem fachlichen Können und dem großen Engagement unserer heimischen Winzer. Die mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichneten Wein- und Sekterzeuger sind durch eine anspruchsvolle Experten-Prüfung gegangen und gehören zu der Qualitätselite: Sie dürfen sich zu Recht zu den Qualitätsbotschaftern der Branche zählen. Der Preis ist kein Selbstzweck: Er hat auch große Bedeutung, weil er Verbrauchern Orientierung gibt und eine Motivation und Leistungsschau für die Winzer ist“, erklärte Bundesministerin Julia Klöckner.

„Die Preisträger gehören zu den besten Unternehmen der deutschen Weinwirtschaft. Mit ihrer Leidenschaft und Kreativität, mit Wissen und Können stehen sie für das hohe Ansehen des deutschen Weines, welches dieser heute weltweit genießt“, betonte DLG-Hauptgeschäftsführer Dr. Reinhard Grandke.

„In den Steillagen im Lembergerland wird seit Jahren fleißig an der Traubenqualität gearbeitet. Mit Wengerterstammtisch und Weiterbildungen arbeitet wir Schritt für Schritt an mehr Traubenqualität und Weingenuss im Glas“, so Vorstandsvorsitzender Rolf Allmendinger. Also kein Wunder, dass sich auch der Lemberger 401 unter den 20 mit Gold dekorierten Roßwager Weinen befindet. Steht doch die Zahl 401 für die vielen Stufen in den terrassierten Weinbergen, mit ihrer schweißtreibenden Handarbeit und natürlich der ganz persönliche Pflege jedes Rebstockes. Handarbeit zahlt sich also doch aus.

„Die Weine wurden ausgezeichnet, jedoch vor allem unser Teamgeist und unsere Freude an der Kulturlandschaft werden durch den Bundesehrenpreis honoriert“, so Lembergerland-Geschäftsführer Christian Kaiser.