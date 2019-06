BUND-Jugend über Flächenverbrauch

Drucken Enzweihingen (p). Die katholische Kirchengemeinde St. Paulus in Enzweihingen feiert am Wochenende (29. und 30. Juni) ihr Patronats- und Kirchweihfest. Die Eröffnung findet am Samstag um 18 Uhr im Pfarrhof mit Speisen vom Grill statt. Am Sonntag... »