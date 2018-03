Von Claudia Rieger

Der Tag der Entscheidung rückt näher: Am Sonntag sind rund 23 000 Vaihinger zur Abstimmung beim Bürgerentscheid zum Enßle-Areal aufgerufen. In 26 Wahllokalen können wahlberechtigte Einwohner ihr Kreuz machen. Wer sich noch für die Briefwahl entscheiden will, muss dies aber schnell