Büchermarkt in Vaihingen

Vaihingen (p). Bereits zum siebten Mal organisiert der Verein Vaihinger Aktion Innenstadt (VAI) den Büchermarkt auf dem Vaihinger Marktplatz. Los geht es am 7. Juli um 9 Uhr bis 15 Uhr.

Der VAI erwartet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Stände und Besucher beim Büchermarkt. „In den vergangenen Jahren haben Bücherfreunde aus Vaihingen und Umgebung unser Angebot gut angenommen“, erklärt Mitorganisatorin Sabine Bauer und ergänzt: „In erster Linie geht es wieder um gebrauchte Bücher, vornehmlich aktuelle Literatur, die gerade vor der Urlaubszeit immer gut ankommt. Außerdem sind Gesellschaftsspiele und Hörbücher – für Jung und Alt – sehr willkommen und äußerst beliebt. Aber es dürfen gerne auch Zeitschriften und Comics, Schallplatten und CDs im Angebot sein.“

Für den musikalischen Rahmen sorgt diesmal Liedermacher Markus Klohr mit selbstgeschriebenen Texten. „Meine Musik ist nie Mainstream, aber oft melancholisch, meine Texte sind oft politisch und öfter poetisch“, verspricht der Vaihinger. Auch die Kleinsten kommen beim diesjährigen Büchermarkt auf ihre Kosten: Brit Fröhlich entführt sie in die Welt der Bücher und liest ausgewählte Geschichten vor.

„Ein paar Stände sind bereits vermietet“, erklärt Sabine Bauer. Flyer und Plakate sind im Umlauf. Anmeldungen werden in der Töpferei Bauer am Marktplatz 20 in Vaihingen oder telefonisch unter 0 70 42 / 91 11 11 entgegengenommen. In der Standgebühr von zehn Euro sind Platz, Biertisch und Bank enthalten. Weitere Informationen auch unter www.vaihinger-aktion-innenstadt.de.