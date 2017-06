Büchermarkt am 1. Juli

Der Verein Vaihinger Aktion Innenstadt (VAI) veranstaltet wegen der lebhaften Nachfrage am Samstag (1. Juli) wieder einen Büchermarkt auf dem Vaihinger Marktplatz. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und in den nächsten Tagen werden Flyer und Plakate verteilt“, teilen die

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen