Brücke übers Wochenende voll gesperrt

Drucken Vaihingen (pv). Die Wahlen zum zehnten Jugendgemeinderat (JGR) in Vaihingen sind beendet, das Wahlergebnis steht fest: 20 Jugendliche aus der Enzstadt bilden den neuen Jugendgemeinderat, der am Dienstag, 16. Juni, zum ersten Mal in der Stadthalle tagt.... »