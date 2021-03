Britische Corona-Variante im Vaihinger Kindergarten

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Alle drei Gruppen des städtischen Kindergartens am Tannenweg in Vaihingen sind nach Absprache mit dem Gesundheitsamt seit vergangenen Dienstag noch bis einschließlich 16. März geschlossen. Die Kinder einer Gruppe und deren Angehörige befinden sich in häuslicher Quarantäne. Nötig wurde dieser Schritt durch das Auftreten der britischen Corona-Variante in dieser Einrichtung.

Dank dem Nachhaken des Kindergartenpersonals konnte möglicherweise noch Schlimmeres verhindert werden. „Das Personal hat zu 100 Prozent super gehandelt. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter“, sagte gestern Nachmittag der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch im VKZ-Gespräch.

Publik wurde das Virus-Geschehen durch die anonyme E-Mail einer Mutter an die VKZ., die sie mit „viel Wut im Bauch“ geschrieben hat. Auch Oberbürgermeister Maisch spricht von einem „unverantwortlichen Umgang“, wenn sich der Ausbruch von Corona so bestätigt. Mittlerweile sind drei Kinder und zwei Erzieherinnen positiv getestet.

Am 22. Februar startete der Kindergarten am Tannenweg wieder in den Regelbetrieb. Eine Mutter, die offiziell seit dem 21. Februar mit Covid-19 infiziert sein soll und auch entsprechende Symptome aufwies, hat trotzdem ihre zwei Kinder jeweils am Montag beziehungsweise am Dienstag in den Kindergarten geschickt. In der Betreuungseinrichtung hätten die Kinder keine Symptome gezeigt.

Als diese aber am nächsten Tag nicht mehr in den Kindergarten gekommen sind, hat die Gruppenleiterin sofort Kontakt zur Familie aufgenommen. Von der Familie seien aber keine Corona-Symptome geschildert worden, so Maisch. Erst am Freitag, 26. Februar, als sich das Kindergartenpersonal nochmals erkundigt hat, wurde bekannt, dass die Mutter ein positives Testergebnis bekommen hat. Am Montag, 1. März, wurde ein Schnelltest für alle Kinder und Erzieher des Kindergartens durchgeführt. „Hier gab es einen positiven Test für eine Mitarbeiterin, der auch durch einen PCR-Test bestätigt wurde“, so rückblickend der Oberbürgermeister. Einen Tag später wurde der Kindergarten nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geschlossen.

„Von unserer Seite konnten wir schneller nicht handeln“, unterstreicht Maisch. Man sei zweimal auf die betroffene Familie zugegangen, habe erst durch das Nachhaken den Virus-Verdacht bestätigt bekommen.

„Und alles nur, weil ein Kind im Kindergarten war, obwohl es hätte nicht kommen dürfen“, schreibt eine Mutter. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind aktuell eine Kindergartengruppe und deren Angehörigen in Quarantäne.