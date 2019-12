Brennholzauktionen starten

Die große Holzauktion für die Stadtteile Gündelbach, Horrheim und Ensingen gibt es in dieser Form schon einige Jahre nicht mehr. Inzwischen kann das Brennholz bei drei Einzelauktionen in den jeweiligen Stadtteilen ersteigert werden. Wie in den Vorjahren finden die Auktionen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen