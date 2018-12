Breites Sortiment lockt bei Geschenklesmeile

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Die Idee war klasse, nur Regen und Wind bremsten den Einkaufsspaß doch ein wenig aus. Die Geschäfte der Werbegemeinschaft Vaihingen luden am Samstag zum ersten Mal zur Geschenklesmeile in die Innenstadt ein.

Das Besondere an der Aktion: Es konnte nicht nur den ganzen Tag in den bestehenden Geschäften eingekauft werden, sondern mehr als ein Dutzend Geschäfte brachten von außen ihr Sortiment in die Innenstadt. In der früheren Schreibwarenhandlung Kern und im ehemaligen „Choco Gourmet“ – beides aktuell Leerstände – konnten die Kunden Spielwaren, Smartphones, Wein, Gutscheine für Wellnessbehandlungen, Tierbedarf oder italienische Köstlichkeiten finden.

„Einer tolle Lösung, da kann man in Ruhe etwas suchen“, sagt ein Ehepaar, das sich bei den Weingärtnern Horrheim-Gündelbach informierte. Martin Fischer von Zweirad-Fischer in der Löbertstraße hatte ein Teil seines Sortiments in einer Holzhütte auf dem Marktplatz. Die Werbegemeinschaft stellte die Unterkunft, die am nächsten Samstag beim Kinderweihnachtszauber als Backstube dient, zur Verfügung. „Die Idee, dass Händler von außerhalb in die Innenstadt kommen, ist super.“ Allerdings und da waren sich viele Geschäftsleute einig: Das Wetter von Samstag schreckte für das Weihnachtsshopping ab.

Frieder Lachenmayer und Andrea Frenzen repräsentierten am Samstag das Aviva-Trainingszentrum aus der Steinbeisstraße in einer leerstehenden Fläche in der Innenstadt. Sie konnten schon ein paar Trainingstermine vermitteln und demonstrierten auf einer Matte, wie sich bestimmte Körperregionen trainieren lassen. „Wenn man sich beschwert, in Vaihingen geht nichts, macht das doch keinen Sinn.“ Die Idee der Werbegemeinschaft mit der Geschenklesmeile sei sehr gut.

Sehr zufrieden waren auch Daniela und Uwe Leonhard aus Vaihingen. Sie ergatterten in der Kelter ihre Blautanne für das Weihnachtsfest. „Sie darf nicht zu füllig sein, so das man auch etwas hinhängen kann“, so ihr Einkaufskriterium.

Wer übrigens für 60 Euro an diesem Samstag einkaufte, dem wurde der Weihnachtsbaum gratis nach Hause geliefert. Bei einem Anruf holte auch ein Bürgertaxi die Leute aus allen Vaihinger Stadtteilen und Großglattbach zum Einkauf in die Geschenklesmeile ab.

Die Geschenklesmeile war die Nachfolgeveranstaltung für die Lichternacht, die seither zum langen Einkaufsbummel lockte.