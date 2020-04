Brautpaar auf Tour der Überraschungen

In Zeiten der Virus-Pandemie gibt es keine Trauungen in der Kirche, kein Fest mit Familie und Freunden. Selbst der Gang zum Standesamt ist eine mehr als überschaubare Aktion. Für ein Brautpaar wurde jetzt aber doch noch ein besonderer Tag organisiert – auch rund um Vaihingen.

Vaihingen (ub). Für Rebecca Müller, vor rund zwei Jahren von Hamburg nach Stuttgart gezogen, war eine große Hochzeit mit allem, was dazu gehört, schon immer ein Traum. Umso größer die Enttäuschung, dass in Zeiten der Corona-Krise daraus nichts wird. Am Mittwoch im Standesamt Stuttgart-Mühlhausen waren Rebecca und Josia Happel mit der Standesbeamtin alleine. Nur Kameras zeichneten die Zeremonie auf. Auch draußen durfte niemand auf die frisch gebackenen Eheleute warten.

Aber dann gab es für Rebecca und Josia Happel doch noch einen tollen Tag. Damit Freunde und Familie auf Distanz gratulieren konnten, wurde eine mehrstündige Tour mit 18 Stationen organisiert. Begleitet wurde das Paar von einem Kamerateam – der Film soll im ZDF ausgestrahlt werden.

Eine Station war beispielsweise Nussdorf. Die Großeltern der Braut, Anita und Manfred Hermann, gratulierten vom Balkon und ließen ein Geschenk herunter. Dazu gab es noch ein Trompetenspiel. Am Vaihinger Bahnhof warteten die Tante und der Onkel des Bräutigams und hatten überraschende Geschichten dabei. In der Vaihinger Kernstadt machte Tante Silke Hermann Hochzeitsfotos, weil die gebuchte Fotografin wegen der Corona-Krise ausgefallen ist.

Bei den anderen Stationen stand noch ein Hochzeitstanz auf dem Programm, ein Baumstamm musste zersägt und ein Leintuch mit Herz durchschnitten werden.

Geplant ist jetzt noch eine Hochzeitsreise im August nach Südafrika. Doch ob die stattfinden kann, ist noch völlig offen. Die Überraschungstour am Mittwoch bleibt dem Paar auf jeden Fall in guter Erinnerung – trotz Corona.