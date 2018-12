Brandermittler auf Spurensuche

Von Uwe Bögel

Gestern haben die Brandermittler aus dem Polizeipräsidium Ludwigsburg ihre Arbeit im Schneckenhäldenweg in Horrheim aufgenommen. Dort hat es am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages gebrannt. Brandstiftung ist wahrscheinlich.

Horrheim. Am Dienstag gegen 20.39 Uhr geriet ein Anbau an einem Wohngebäude von einer Sammelunterkunft im Schneckenhäldenweg aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand. Unter dem Vordach des ehemaligen Sportheims lagerte Holz von einer nahegelegenen Gärtnerei.

Da sich während der Anfahrt der Horr–heimer Feuerwehr eine riesige Rauchwolke über dem Gelände ausbreitete, die kilometerweit zu sehen war, stuften die Wehrleute den Brand auf B 5, die höchste Kategorie, hoch. Im Einsatz waren dann 80 Wehrleute und 20 Fahrzeuge, darunter eine zweite Drehleiter aus Bietigheim-Bissingen und und der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Mess aus Ludwigsburg. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde auch eine Leitung zum Horrheimer See gelegt. „Die benötigten wir aber nicht“, so Gesamtkommandant Thomas Korz.

Das Problem war aber auch, dass die anrückenden Feuerwehrleute nicht wussten, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden. Dem war aber nicht so. „Bis vor zwei Wochen lebte hier noch eine Flüchtlingsfamilie in dem vom Landratsamt angemieteten Haus“, so Stefan Fleischle, dem zusammen mit seinem Bruder Achim das Wohngebäude samt Anbau und Gewächshaus gehört. In der benachbarten Baracke leben allerdings Flüchtlinge.

Das Feuer am Dienstagabend ist aber in dem Anbau ausgebrochen, wo Holzpaletten und Brennholz lagerten. Das angrenzende Gewächshaus wurde von dem Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen, allerdings war die Stromversorgung durch verschmorte Kabel unterbrochen. „Wir konnten aber ein Provisorium installieren und auch die Klimasteuerung funktioniert“, so gestern Stefan Fleischle.

Den Fall hat in der Zwischenzeit die Kriminalpolizei übernommen. „Von der Spurenlage wird geprüft, ob Brandstiftung vorliegt“, sagt Polizeirat Thorsten Gellhaus, Leiter des Polizeireviers Vaihingen, der in der Brandnacht auch vor Ort war. Die Hundestaffel schickte bereits einen Sprengstoffsuchhund nach Horrheim, gestern waren die Brandermittler des Polizeipräsidiums vor Ort. Ohne Fremdeinwirkung kann das gelagerte Holz bei den Minustemperaturen der Nacht schwerlich in Brand geraten sein. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird von der Polizei ausgeschlossen. Eine vorsätzliche Brandlegung an dem leerstehenden Gebäude aber nicht.

Geprüft wird aber von der Polizei, ob es einen Tatzusammenhang mit den Sachbeschädigungen gibt, die gehäuft in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag in Horrheim aufgetreten sind (siehe Artikel unten). Vor allem Geistersymbole aus dem Computerspiel Pacman wurden an privaten und öffentlichen Gebäude geschmiert. Fremdenfeindliche Graffitis sind in Horrheim bereits Anfang 2017 vermehrt aufgetaucht. Auch jetzt sind die Schmiereien wieder im gesamten Vaihinger Stadtteil zu finden.