Brand in der Radler-Tankstelle

Enzweihingen (ub). Ein Brand in der Küche der Radler-Tankstelle in der Erich-Blum-Straße in Enzweihingen hat gestern einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Kurz nach 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit 33 Leuten und fünf Fahrzeugen aus Enzweihingen, Vaihingen und Riet anrückte. „Wir hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten Schlimmeres verhindern“, sagte Kommandant Thomas Korz. Der Brand wurde durch eine Fritteuse ausgelöst, die von den Wehrleuten ins Freie geschafft wurde.