„Blumenwiese“ ist geschlossen

Drucken Vaihingen. Die Weichen für die Verlängerung des Vaihinger Radwegs in beide Richtungen sind gestellt. Der Gemeinderat hat am Mittwoch einstimmig einen Planungsauftrag zur Verlängerung in Richtung Kleinglattbach und Enzweihingen in Auftrag gegeben. „Das ist aber noch kein... »