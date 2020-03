Bewerbungen kommen erst am Nachmittag im Stundentakt

Von Uwe Bögel

Die erste Hürde bei der Wahl zum zehnten Jugendgemeinderat der Stadt Vaihingen ist genommen. Mit 38 Kandidaten im Alter zwischen 14 und 19 Jahren ist die Mindestzahl der Bewerber von 25 deutlich überschritten.

Vaihingen. Bei der Wahl zum neunten Jugendgemeinderat vor drei Jahren gab es nicht dieses breite Kandidatenfeld. Im Gegenteil: Bei nur 20 Bewerbungen wurde eine offene Wahl durchgeführt, das heißt, es konnten auf dem Stimmzettel auch hier nicht notierte Kandidaten benannt werden.

Die zweite Hürde ist die Wahlbeteiligung von mindestens zehn Prozent. Es gibt rund 2300 Wahlberechtigte im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, die vom 24. April bis 7. Mai per Wahlbrief den Vaihinger Jugendgemeinderat wählen dürfen. Das heißt mindestens 230 Stimmzettel müssen bei der Wahl in der Urne liegen. Jeder Wahlberechtigte hat 20 Stimmen; keiner der Bewerber darf aber mehr als drei Stimmen bekommen.

Gestern Abend hat der Wahlausschuss im Vaihinger Rathaus getagt. Dieses Gremium fällte den Beschluss über die Zulassung der Bewerber für den Jugendgemeinderat. Der Vaihinger Jugendgemeinderat, 1995 eingeführt, ist übrigens eines der ältesten Gremien im Land.

Am Donnerstag um 18 Uhr war Bewerbungsschluss. Und es musste – wie in den Vorjahren – auch bis zum Schluss gezittert werden. „Am Morgen hatten wir erst 22 Bewerbungen“, sagt Miriam Schulze, die bei der Geschäftsstelle des Gemeinderats für den Jugendgemeinderat zuständig. „Am Nachmittag gingen dann die Bewerbungen im Stundentakt ein“, so Schulze.

„Das sind sehr gute Zahlen“, freut sich Oberbürgermeister Gerd Maisch, nachdem die letzten Bewerbungsbögen eingegangen sind. „Es ist ein schönes Zeichen, dass sich so viele Vaihinger Jugendliche aktiv in der Politik für andere Jugendliche engagieren wollen. Mein Dank gilt an dieser Stelle auch den zahlreichen Helfern, die an vielen Stellen die Wahl des Jugendgemeinderats ermöglichen“, so Maisch weiter.

Vor allem in den Schulen wurden in der vierwöchigen Frist für die Einreichungen der Wahlbewerbungen getrommelt. Von den 38 Bewerbungen sind 20 von jungen Männern, 18 von jungen Frauen. Vom Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasium kommen sieben Bewerber, vom Stromberg-Gymnasium ebenfalls sieben. Aus der Ottmar-Mergenthaler-Realschule in Kleinglattbach sind es neun Kandidaten, von der Ferdinand-Steinbeis-Realschule Vaihingen vier, ebenfalls vier von der Schlossbergschule. Die Waldorfschule schickt einen Bewerber, die Wilhelm-Feil-Schule ebenfalls einen. Fünf Bewerber kommen außerhalb der Schule, also Leute, die schon in der Ausbildung sind oder studieren.

Alle sieben weiterführenden Schulen haben bei einem Bewerber einen Sitz sicher. Das heißt, dass die Kandidaten der Waldorfschule und der Wilhelm-Feil-Schule auf jeden Fall im neuen 20-köpfigen Jugendgemeinderat vertreten sind.

Das Durchschnittsalter der 38 Bewerber liegt unter 16 Jahren. Drei Bewerber sind 19 Jahre, fünf Bewerber 18 Jahre, zehn Bewerber 17 Jahre, fünf Bewerber 16 Jahre, zwölf Bewerber 15 Jahre und drei Bewerber 14 Jahre. Aus dem noch amtierenden Jugendgemeinderat gibt es sechs Kandidaten, die eine erneute Amtszeit anstreben.

Aus Aurich, Horrheim und Riet gibt es keine Bewerber für das Jugendgremium. 13 Bewerber kommen aus der Kernstadt, drei aus Ensingen, acht aus Enzweihingen, einer aus Gündelbach, zehn aus Kleinglattbach und drei aus Roßwag.

Bis 27. März wird jetzt ein Infoheft erstellt. Am 21. April ist im Büchereikeller die Vorstellung der Kandidaten. Vom 24. April bis 7. Mai können die Wahlbriefe bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Am 14. Mai erfolgt die Bekanntmachung des Wahlergebnisses.