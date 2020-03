Besuchsverbot im Seniorenheim

Von Ralph Küppers

In normalen Zeiten ist das Seniorenheim ein Ort, an dem täglich Angehörige von Bewohnern ein und aus gehen. In Zeiten der Covid-19-Pandemie ist alles anders. Auch der lieb gewordene Besuch im Heim ist aktuell gestrichen – viel zu hoch wäre das Risiko, das gefährliche Virus zu denen zu bringen, die allein durch ihr Alter zur am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppe zählen. So schmerzlich dieser Verzicht ist, so groß ist andererseits auch das Verständnis.

Vaihingen. Ehrenamtliche Helfer, externe Therapeuten, Pfarrer und eben die Angehörigen sind gleichermaßen von dem Besuchsverbot betroffen, das die Seniorenheime flächendeckend betrifft. Die Angst vor Sars-CoV-2 ist groß, zumal jeder aus den Nachrichten weiß, wie dramatisch sich das Virus schon in mehreren Heimen in der Republik ausgebreitet hat. „Es gab keine ernsthaften Probleme, das Besuchsverbot durchzusetzen“, sagt Martin Bofinger. Der Hausdirektor des Karl-Gerok-Stifts in Vaihingen kann überhaupt keinen Vergleich ziehen zu dem, was sich zuletzt in manchen Supermärkten abgespielt hat. „Wir treffen da auf ganz viel Verständnis“, sagt er. „Aber wir spüren auch sehr viel Sorge, gerade bei den Angehörigen, die fast jeden Tag da waren.“ Auch diejenigen unter den Heimbewohnern, die noch so fit sind, dass sie bis zu den einschneidenden Beschränkungen fast jeden Tag die Gegend ums Stift erkundet haben, seien einsichtig, sagt Bofinger: „Wir müssen hier niemanden festhalten.“

Heimbewohner haben auch schon Weltkrieg, Hungsersnot und andere Krisen überlebt

Allerdings gibt Bofinger auch zu bedenken, dass seine Klientel schon ganz andere Zeiten erlebt hat. „Die meisten Bewohner sind zwischen 80 und 95 Jahre alt, manche bis zu 100“, sagt er. Dementsprechend gibt es bei ihnen auch Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs und in der Folge auch den Hunger.

Gleichwohl sind die Veränderungen riesengroß, mit denen Bewohner, Angehörige und das Personal jetzt fertigwerden müssen. „Sonst bringen die Ehrenamtlichen viel Leben ins Haus, auf unterschiedliche Weise. Das kriegen wir ja alleine gar nicht hin. Aber wir müssen mit unseren zeitlichen Ressourcen schauen, was sich machen lässt.“ Aktionen in Kleingruppen zum Beispiel finden weiterhin statt. Denn solange das Virus nicht ins Heim eingeschleppt wird, besteht hausintern keine Ansteckungsgefahr – zumindest nicht mit dem Coronavirus. „Unsere Mitarbeiter gehen jetzt außerdem vermehrt in die Zimmer und suchen Einzelgespräche“, sagt Bofinger. „Dabei kümmern sie sich um Sorgen, die sie zum Teil auch zerstreuen können.“ Es gelte, die richtige Balance zu finden zwischen Aktivitäten in der Gruppe und Einzelnen.

Der Kontakt zu Angehörigen fällt – was direkte Besuche angeht – vollkommen weg. Schmerzlich für diejenigen, die bisher fast tägliche ihre Verwandten aus der näheren Umgebung sahen. Schmerzlich aber auch für all jene, die beispielsweise über Ostern ihre Familie gesehen hätten, die wegen einer längeren Anfahrt die freien Tage für einen Besuch genutzt hätten. „Natürlich hätte es zu Ostern auch Gottesdienste gegeben“, sagt Bofinger über die Feiertagsplanung im Karl-Gerok-Stift. Unterm Dach gibt es eine eigene Kapelle, doch jetzt darf kein Pfarrer ins Haus. „Wohnbereichsübergreifende Gottesdienste werden nicht mehr angeboten“, bedauert der Hausdirektor. „Wir wollen aber Andachten mit unseren eigenen Mitarbeitern anbieten.“ Außerdem stehe ja nicht nur Ostern vor der Tür, ergänzt Bofinger. Das Frühjahr, in dem traditionell auch Konfirmation und Erstkommunion anstehen, sei traditionell neben Weihnachten die klassische Zeit der Familienbegegnung.

Jetzt reduziert sich der Kontakt aufs Telefonieren. Bilder, wie sie aktuell von mehreren deutschen Grenzübergängen kursieren, an denen es grenzüberschreitende Umarmungen gibt, soll es am Karl-Gerok-Stift jedenfalls nicht geben. „Die meisten Bewohner hätten gar nicht die Möglichkeit, vom Fenster aus Hallo zu sagen“, berichtet Bofinger. „Also findet so etwas bei uns nicht statt. Es wäre unfair den vielen anderen gegenüber. Und so etwas würde dann auch den Unmut wachsen lassen, den wir bis jetzt weitgehend vermeiden.“

Der Brief erlebt eine Renaissance, beim Telefonieren kommt sogar die Bildübertragung hinzu

Beim Telefonieren gebe das Personal Hilfestellung, wenn dies erforderlich sei. „Zum Teil haben die Bewohner sogar die Möglichkeit zur Bildtelefonie“, sagt der Hausdirektor. „Manche Angehörigen haben dafür extra Handys mitgebracht. Aber auch wir prüfen gerade unsere technischen Möglichkeiten. Wir sind in Kontakt mit der Zentrale, ob wir auch in dieser Hinsicht unsere Bewohner unterstützen können.“

Auch der klassische Brief erlebe gerade eine Renaissance, berichtet Bofinger. Denn Briefe können am Eingang zum Heim ebenso abgegeben werden wie andere Mitbringsel. „Wir haben hier den Vorteil, dass Eingang und Verwaltung weit weg von den Bewohnern sind“, sagt der Leiter des Karl-Gerok-Stifts. „Da gibt es einen regen Austausch, wir haben einen kleinen Warenverkehr.“ Speisen, Getränke und eben die Post könne auf einen Wagen gelegt werden, von wo aus die Mitarbeiter dann die Weiterbeförderung übernehmen. Gestern stand der Wagen bei schönem Wetter im Freien, und der Hausdirektor selbst holte ihn ins Haus – begleitet von ein paar warmen Worten für diejenigen, die nicht mit rein zu ihren Angehörigen durften.