Vaihingen (p). Frische und schmackhafte Tomaten und Paprika aus dem eigenen Garten wünschen sich alle Hobbygärtner. Damit das auch möglich ist, hat sich der Obst – und Gartenbauverein Vaihingen (OGV) auch dieses Jahr für die Gartensaison beziehungsweise den Pflanzenverkauf wieder gut vorbereitet. Sieben verschiedene Tomatensorten, die sich seit Jahren bestens im Aroma und in der Pflege bewährt haben, sind im Angebot. Einige Sorten sind sogar resistent beziehungsweise hochtolerant gegen die gefürchtete Kraut- und Braunfäule.

Ebenso vier verschiedene Paprika von superscharf bis edelmild. Salat- und Vespergurken, gelbe und grüne Zucchini, warten darauf, im Garten einen guten Platz zu finden. Alle Sorten sind mit verschiedenen Topffarben gekennzeichnet, so dass die Käufer auch beim Einpflanzen noch wissen, um welche Sorte es sich handelt.

Der Verkauf darf aber nur nach den derzeitigen gesetzlichen Bedingungen und den vorgeschriebenen Abständen abgehalten werden, heißt es im Bericht des OGV. Nach den derzeit bestehenden Vorschriften, dürfen nur vorbestellte Pflanzen abgegeben werden. Um dies aber reibungslos zu organisieren, bittet der OGV auch dieses Jahr eindringlich um schriftliche Bestellungen. Sammelbestellungen sind erwünscht. Bestellscheine mit genauen Sortenbeschreibungen können Interessierte unter ogv-vaihingen@web.de anfordern. Weitere Bestellscheine liegen (während der Geschäftszeiten) auch auf bei: Reformhaus Weinhardt Marktgasse 5 in Vaihingen und bei Oberer Rewe Markt, Eckert. (neben der Leergutannahme). Dort können die Bestellungen auch abgegeben beziehungsweise bis spätestens 24. April eingeworfen werden. Die vorbestellten Pflanzen können dann problemlos wahlweise am Freitag, 7. Mai, oder Samstag, 8. Mai, zu den im Bestellschein angegeben Zeiten abgeholt werden. Jeweils im OGV-Vereinsgarten in der Walter-de-Pay- Straße hinter dem kroatischen Vereinsheim. Der Weg und die Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert.

Auf Wunsch erhält jeder Kunde eine ausführliche Information zur Tomatenpflege.