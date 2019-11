Besonderes Orgelkino in St. Paulus

Enzweihingen (p). Am Sonntag (10. November) gibt es ein besonderes kirchenmusikalisches Erlebnis in der katholischen Kirche St. Paulus in Enzweihingen. Filme von Charlie Chaplin werden vom Domorganisten Professor Johannes Mayr aus Stuttgart mit Musik untermalt.

Er wird live zu drei frühen Filmen des Stummfilmkünstlers improvisieren: „Der Einwanderer“ erzählt die Geschichte eines namenlosen Mannes, der in die USA einreist und dem dabei allerhand Missgeschicke widerfahren. „Ein Uhr Nachts“ zeigt einen jungen Mann, der nach einer offensichtlich rauschenden Feier nach Hause kommt und den Weg in seine Wohnung nur unter größten Schwierigkeiten findet. „Das Pfandhaus“ ist eine Slapstickkomödie, in der Chaplin den unfähigen Assistenten eines Pfandleihers spielt, der sich in dessen Tochter verliebt. Beim Saubermachen läuft einiges aus dem Ruder und es sieht danach noch schlimmer aus als vorher.

Improvisationen zum Stummfilmklassiker

Das Konzert in der katholischen Kirche in Enzweihingen beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Nach dem Konzert ist der Gemeindesaal geöffnet.

Johannes Mayr studierte von 1981 bis 1987 Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Von 1990 bis 2001 war er hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Dekanatsauftrag in Bad Wurzach, von 2001 bis 2011 wirkte er in St. Fidelis (Stuttgart). Seit 1991 ist er Orgelsachverständiger für die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im Jahr 2004 wurde er in Stuttgart Regionalkantor, seit 2011 ist er Domorganist an der Konkathedrale St. Eberhard Stuttgart.

Von 1992 bis 2007 war Mayr als Lehrbeauftragter für liturgisches Orgelspiel und Orgelimprovisation in Augsburg zunächst am Leopold-Mozart-Konservatorium, dann an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg tätig. Seit 2004 nimmt er außerdem einen Lehrauftrag für Orgelliteraturspiel und Liturgisches Orgelspiel an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Tübingen wahr. 2015 erfolgte seine Ernennung zum Kirchenmusikdirektor. Des Weiteren lehrt er seit 2009 Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. 2018 wurde er dort zum Honorarprofessor ernannt. Derzeit hat er dort zudem das Amt des Studiendekans inne.