Besondere Erlebnisse mitten in der Wüste

Von Philipp Pfisterer

Dicht gedrängt saßen die Besucher am vergangenen Sonntagnachmittag in der Turn- und Festhalle in Enzweihingen. Denn diese Premiere in zweierlei Hinsicht wollte sich kaum jemand im Ort

entgehen lassen.

Enzweihingen. Zum einen handelte es sich um das erste