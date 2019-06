Beim Vaihinger Maientag ist nichts in Stein gemeißelt

Von Uwe Bögel

Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann hat den Vaihinger Maientag 2019 geprägt – nicht nur mit dem Maientagsmotto, sondern auch den Veränderungen, die es dieses Mal gab: der Maientagsfestzug ohne Gottesdienstpause, der spätere Start und der ökumenische Gottesdienst als separater Start der Feierlichkeiten.

Vaihingen. Der Vaihinger Maientag, eines der ältesten Kinderfeste in Baden-Württemberg, ist gelebte Tradition. „Aber es ist nichts in Stein gemeißelt“, sagte Oberbürgermeister Gerd Maisch bei der Eröffnung des Traditionsfestes gestern Morgen auf dem Marktplatz.

Erstmals fand der ökumenische Gottesdienst, quasi als separater Auftakt des Pfingstmontags, bereits um 9 Uhr in der Vaihinger Stadtkirche statt. Während es in den Vorjahren immer ein Kommen und Gehen während des Gottesdienstes gab, „hatten wir dieses Mal einen ausgesprochen festlichen Rahmen“, sagte Dekan Reiner Zeyher. Auch war das Gotteshaus zu früher Stunde sehr gut besucht, selbst die Liedblätter gingen aus. Zeyher: „Die Resonanz zeigt, dass die Umstellung und Entkoppelung eine gute Entscheidung war.“ Auch die kritischen Stimmen, dass keine Kinder zum Gottesdienst kommen würden, wurden widerlegt. Zeyher: „Wir müssen unbedingt so weitermachen. Das war eine gute Entscheidung.“

Die Fanfarenklänge zur Eröffnung des Maientags auf dem Marktplatz und das historische Ritual der Löwenpokalübergabe fand erst um 10 Uhr statt. „55 Wochen haben wir warten müssen, bis es wieder einen Maientag gibt“, rechnete Oberbürgermeister Gerd Maisch vor. Die Neuerungen passten auch zum Maientagsmotto von Gustav Heinemann: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ Dieses Motto, so Maisch, passe in unsere Zeit. Veränderungen gehörten zum natürlich Fluss des Lebens. „Wir müssen bereit sein, Veränderungen vorzunehmen, nur dann können wir daran wachsen.“

Gedanken zum Heinemann-Zitat machte sich auch Lea Krüger, Schülerin des Friedrich-Abel-Gymnasiums, bei ihrer Festrede im Rondell. Veränderungen seien so auch ein Schritt heraus aus der Bequemlichkeit. „Aber Veränderungen sind notwendig, um nichts zu verlieren. Wir müssen uns bewegen, wenn wir mitkommen wollen.“ Offenheit sei hier der Schlüssel. Lea Krüger blickte auch auf die Fridays for Future-Demos der Schüler: „Sie müssen es sein, die etwas verändern.“ Nur Veränderung helfe gegen Veränderung. So sei beispielsweise Wahlverdruss der falsche Weg, damit sich etwas ändere. Auch mache ein Aufschub die Veränderung nicht besser. Die Schülerin hatte für die Maientagsbesucher den Tipp, sich zu öffnen und offen zu bleiben. Dafür gab es im Rondell viel Beifall.

Carolin Klöckner aus Gündelbach, amtierende Deutsche Weinkönigin, die kurz zuvor noch in Hongkong weilte, bezeichnete den Maientag als Fest, „das man sich als Vaihinger nicht entgehen lassen darf“. Der Maientag sei irgendwie wie der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ – er findet immer und immer wieder statt, habe aber auch andere Begebenheiten. Auch sei der Maientag wie eine Art Festival. „Das Zusammenkommen ist Trend, ist Kult, ist ein Ding, das wirklich Spaß macht“, sagte Klöckner auf dem Marktplatz.

Und dass der Maientag vom Prinzip her ein Kinderfest ist, wurde vor allem gestern bei der Feier im Rondell deutlich. Da singt der Löwenchor der Schlossbergschule mit dem Männergesangverein, da verkünden die Schüler traditionell „D’zit isch do“, tragen Gedichte vor, geben ein „Waldkonzert“ und laufen nach dem Maien. Und der Höhepunkt mit dem Flößertanz wird von Schülern des Friedrich-Abel-Gymnasium, des Stromberg-Gymnasiums, der Ferdinand-Steinbeis-Realschule, der Ottmar-Mergenthaler-Realschule, der Schlossbergschule und der Waldorfschule vorgetragen.

Während Carolin Klöckner sich auf dem Festwagen der Weinhoheiten in Richtung Rondell kutschieren ließ, musste die politische Prominenz gut zu Fuß sein. Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, und die beiden Landtagsabgeordneten Konrad Epple und Dr. Markus Rösler marschierten auf der rund zwei Kilometer langen Umzugsstrecke mit.