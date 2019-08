Drucken Die Jubiläums-Tour ist angerichtet! Am Samstag (17. August) steht das große Sommervergnügen der Vaihinger Kreiszeitung in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Ludwigsburg auf dem Veranstaltungsplan. Um 10 Uhr geht’s am Enzweihinger Sportplatz für Radler und Wanderer gemeinsam los.... »