Bei dieser Alarmmeldung geht es um jede Sekunde

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Heute Abend hätte es in der Vaihinger Stadthalle eine Bilanz des Jahres 2020 gegeben, ein Grußwort des Oberbürgermeisters und eine Wahlprozedur. Daraus wird in Zeiten der Corona-Pandemie nichts. Die Hauptversammlung der Vaihinger Gesamtwehr ist auf den 12. Juni verschoben. An diesem Termin soll dann auch der Gesamtkommandant und seine Stellvertreter gewählt werden. Thomas Korz kandidiert dabei für die dritte Amtsperiode des ehrenamtlichen Kommandanten der mitgliederstärksten Feuerwehr im Landkreis Ludwigsburg. Neben dem Ehrenamt ist Korz fest angestellter Abteilungsleiter Feuerwehr und Katastrophenschutz bei der Stadtverwaltung Vaihingen.

Corona verhagelte nicht nur die Hauptversammlung der über 300 aktiven Wehrleute aus Vaihingen und den Stadtteilen, sondern bedeutete auch einen „ganz tiefen Einschnitt“ (Korz) in den Feuerwehralltag. Versammlungen, Übungen und Ausbildungen liegen auf Eis. Zwar gab es in den Sommermonaten einige Übungseinheiten in Kleingruppen, aber seit November ist wieder Stillstand. „Die Einsatzbereitschaft ist aber in vollem Umfang erhalten“, sagt Kommandant Korz. Durch das Homeoffice hat sich sogar die Tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte verbessert.

Seit Juni rücken die Feuerwehrleute nur mit FFP2-Masken aus, dokumentiert wird, wer mit wem im Einsatzfahrzeug sitzt. Auch wird beispielsweise ein Löschgruppenfahrzeug nicht komplett besetzt, sondern weitere Helfer rücken mit dem Mannschaftstransportwagen aus. Neue Feuerwehrfrauen oder -männer konnten coronabedingt nicht aufgenommen werden. „Wir können keine Ausbildung machen“, so Korz. Deshalb habe sich jetzt ein Ausbildungsstau gebildet.

Im vergangenen Jahr gab es für die Gesamtwehr Vaihingen 240 Einsätze, davon allein 50 Einsätze im Februar als das Sturmtief „Sabine“ die Wehrleute zwei Tage lang in Atem hielt. Im VKZ-Gespräch zählt Gesamtkommandant Thomas Korz einige besondere Einsätze auf. Am 21. Februar wurde eine Firma in Enzweihingen mit Heizöl beliefert. Dabei sind mehrere Hundert Liter übergelaufen. Das Gros des Heizöls lief in die Kanalisation, wo es im Vorklärbecken der Klaranlage Strudelbachtal abgebunden werden konnte.

Als „interessanten Tag“ bezeichnet Korz den 9. März: Hier gab es vier Einsätze. „Das ist schon außergewöhnlich. Das ist fast wie bei der Berufsfeuerwehr.“ Um 6 Uhr musste die Drehleiter nach Markgröningen ausrücken, um 7 Uhr wurde in Vaihingen ein Zimmerbrand gemeldet – ausgelöst durch einen Kochtopf auf dem Herd. Um 13 Uhr brannte in Sersheim ein Wohncontainer, um 17 Uhr rückte die Wehr zu einer Nottüröffnung aus.

Am 30. April dann eine der schlimmsten Alarmmeldungen für einen Floriansjünger: Eingeklemmte Person nach einem Verkehrsunfall und der Pkw brennt. „Da geht es dann um jede Sekunde“, sagt Korz. Der Feuerschein des brennenden Autos beim Kreisverkehr zwischen Kleinglattbach und Horrheim war an diesem Abend schon von weitem zu sehen. Glücklicherweise konnten die Personen noch rechtzeitig das brennende Fahrzeug verlassen.

Am 12. Mai dann ein Wohnungsbrand in Riet. „Weil gemeldet wurde, dass noch jemand im Haus ist, lag unser Fokus voll auf der Menschenrettung“, so Korz. Das Haus wurde durchsucht, aber niemand gefunden. Der Bewohner tauchte dann später auf.

Kein Jahr ohne Schwanen-Einsätze. „Intern werde ich schon der Schwanen-Kommandant genannt“, lacht Korz. Am 30. Mai hat sich im Ensinger See ein Schwan in einer Angelschnur verfangen. Mit dem Boot wollten die Wehrleute das Tier einfangen. Der Schwan steuerte aber von sich aus das Ufer an und ließ sich den Flügel von der Schnur befreien. Am 8. Juli spazierte ein Schwan auf der Straße beim Vaihinger Bahnhof herum. Thomas Korz und sein Stellvertreter Pierre Decker hievten diesen Entenvogel ins Feuerwehrfahrzeug und brachten ihn zum Ensinger See.

Am 11. Oktober der Großbrand in Horrheim. Hier stand beim Eintreffen der Feuerwehr das Dach in Flammen. Eine Person ist bei dem Feuer später im Krankenhaus gestorben.

Bei der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans wird gutachterlich der Feuerwehr Vaihingen ein „sehr guter Stand“ bescheinigt. Die Eintreffzeiten, also die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs, gilt als „vorbildlich“. Die Zehn-Minuten-Frist kann dank der Abteilungen in jedem Stadtteil überall eingehalten werden. „Nachbessern müssen wir allerdings bei der Modernisierung der Gerätehäuser“, sagt Korz. Ensingen und Aurich sind abgehakt, in Roßwag, mit dem schlechtesten Gerätehaus im Stadtgebiet, scheint eine Lösung gefunden. An der Manfred-Behr-Straße könnte, das Votum des Gemeinderats vorausgesetzt, ein Neubau entstehen. Im Feuerwehrbedarfsplan verankert ist auch die Ausschreibung von fünf baugleichen Löschgruppenfahrzeugen. Die Abteilungen Aurich, Gündelbach, Kleinglattbach, Riet und Roßwag sollen diese neuen LF 10 gestaffelt von 2022 bis 2024 ausgeliefert bekommen.